Trevor Noah heeft in The Daily Social Distancing Show de Belgische coronamaatregelen voor het komende kerstfeest op de korrel genomen.

De maatregel waarbij Belgen op Kerstmis slechts vier mensen mogen uitnodigen in de tuin, maar van wie enkel het knuffelcontact naar het toilet mag, zorgt voor enige hilariteit bij de Amerikanen. Volgens de maatregel mogen gasten zich enkel in de tuin begeven als er een toegang is die niet door het huis gaat. De gasten die geen knuffelcontact zijn, mogen niet enkel het toilet niet gebruiken, maar krijgen ook niets te eten of te drinken. 'Wie naar het toilet moet, zal terig naar huis moeten keren', aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Reden genoeg voor de Zuid-Afrikaanse comedian Trevor Noah van The Daily Social Distancing Show om hier een item aan te wijden. Ook het seksfeestje met een Hongaars Europarlementslid in Brussel was voor Noah het ideale onderwerp.

