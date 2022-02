Het treinverkeer kan in België zaterdag weer zo goed als normaal verlopen, na de hinder door storm Eunice vrijdag. Ploegen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel zijn de hele nacht in de weer geweest om waar nodig herstellingswerken uit te voeren. Zowel het passagiersverkeer als het goederenverkeer kan hernomen worden.

Treinreizigers moeten er wel rekening mee houden dat nog enkele treinen afgeschaft kunnen worden door de gevolgen van de storm. In West-Vlaanderen is er ook nog hinder op de lijn Kortrijk - Poperinge tussen Ieper en Menen. Daar worden vervangbussen ingelegd omdat er nog herstellingswerken nodig zijn. In de loop van de namiddag zou de hinder ook daar achter de rug moeten zijn.

Tussen Temse en Puurs is het treinverkeer dan weer onderbroken omdat een voorwerp op de sporen en tegen de bovenleiding is beland. Er worden vervangbussen ingezet.

Ook tussen Denderleeuw en Ninove en tussen Puurs en Boom moest het treinverkeer zaterdagochtend tijdelijk onderbroken worden. Maar op die lijnen is het treinverkeer intussen hersteld.

Tussen De Panne en Lichtervelde zijn nog herstellingswerken aan de bovenleiding nodig. Op die lijn waren dit weekend sowieso werkzaamheden gepland en rijden er vervangbussen.

Er mogen ondertussen ook weer treinen naar Nederland rijden. Enkel voor de hogesnelheidstreinen moet er nog toelating gegeven worden.

Treinreizigers moeten er wel rekening mee houden dat nog enkele treinen afgeschaft kunnen worden door de gevolgen van de storm. In West-Vlaanderen is er ook nog hinder op de lijn Kortrijk - Poperinge tussen Ieper en Menen. Daar worden vervangbussen ingelegd omdat er nog herstellingswerken nodig zijn. In de loop van de namiddag zou de hinder ook daar achter de rug moeten zijn. Tussen Temse en Puurs is het treinverkeer dan weer onderbroken omdat een voorwerp op de sporen en tegen de bovenleiding is beland. Er worden vervangbussen ingezet. Ook tussen Denderleeuw en Ninove en tussen Puurs en Boom moest het treinverkeer zaterdagochtend tijdelijk onderbroken worden. Maar op die lijnen is het treinverkeer intussen hersteld. Tussen De Panne en Lichtervelde zijn nog herstellingswerken aan de bovenleiding nodig. Op die lijn waren dit weekend sowieso werkzaamheden gepland en rijden er vervangbussen. Er mogen ondertussen ook weer treinen naar Nederland rijden. Enkel voor de hogesnelheidstreinen moet er nog toelating gegeven worden.