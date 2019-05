Als gevolg van de brand aan een elektrische seinkast in Brussel-Noord ligt het treinverkeer in en rond Brussel dinsdagmorgen zo goed als lam. Dat zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid is sinds iets voor 06.30 uur in beide richtingen onderbroken, en dat blijft tot nader order zo.

Er wordt bekeken om een deel van de sporen weer in gebruik te nemen, maar daarvoor zijn nog technische verificaties nodig. Intussen wordt het treinverkeer in de mate van het mogelijke omgeleid via het oostelijke en westelijke ringspoor. Pendelaars krijgen ook de raad om zoveel mogelijk tram, bus en metro te nemen. Intussen is er bevestiging dat de brand is aangestoken.

Een dakloze heeft vermoedelijk een vuurtje willen aansteken. De brand is overgeslagen op een elektrische seinkast, waar de kabels dan zijn doorgebrand.