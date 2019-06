Vanaf 5 augustus worden de openingsuren van 49 treinstations in heel het land aangepast.

De socialistische vakbond bij het spoor is niet te spreken over de aankondiging van spoormaatschappij NMBS om de openingsuren van de loketten in een vijftigtal stations vanaf 5 augustus verder te beperken. Volgens de vakbond is de aanwezigheid van personeel in de stations 'van essentieel belang om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven garanderen'.

Vanaf 5 augustus worden de openingsuren van 49 treinstations in heel het land aangepast. De loketten zullen er bijvoorbeeld tijdens de week 's namiddags en/of gedurende bepaalde periodes tijdens het weekend sluiten.

Digitaal

De NMBS wijst op het evoluerende gedrag van de reizigers, die steeds meer gebruikmaken van de digitale verkoop- en communicatiekanalen. Vorig jaar was de digitale verkoop, inclusief automaten, goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop.

De socialistische spoorbond negeert naar eigen zeggen de technologische evolutie niet. 'Toch dringen we er bij de NMBS op aan om zich globaal te bezinnen over een uitbreiding van de taken van de commerciële bedienden zodat deze personeelsleden echte 'raadgevers inzake mobiliteit' zouden kunnen worden ten dienste van alle gebruikers.'

Nieuwe stap

'Deze beslissing is een nieuw stap in de richting van stations zonder fysieke aanwezigheid van personeel ten dienste van de reizigers', zegt ACOD Spoor.

In 2007 beschikte de NMBS volgens de vakbond nog over 208 open loketten. In 2018 blijven er slechts 135 over. ACOD Spoor betreurt het nieuwe initiatief dat vooral de landelijke streken treft die sowieso al minder toegang hebben tot een maximale openbare dienstverlening.