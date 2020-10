De Leuvense politierechtbank heeft de machinist van de ontspoorde trein in Leuven vrijdag veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor onopzettelijke doding. De treinbestuurder lapte de snelheidsbeperking in februari 2017 aan zijn laars.

De trein ontspoorde op 18 februari 2017 net na vertrek uit het station van Leuven. De eerste wagon kwam 500 meter verder in de berm terecht. Daaronder kwam een 21-jarige man uit Grez-Doiceau om het leven. In andere treinstellen vielen 27 gewonden. De machinist en de NMBS werden gedagvaard.

De rechtbank achtte de 33-jarige treinbestuurder Tom C. uit Wichelen schuldig aan de drie tenlasteleggingen: onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en het onopzettelijk veroorzaken van een treinongeval. Hij haalde 90 kilometer per uur, waar maar 40 toegelaten was.

'De diverse vormen van signalisatie vertoonden geen tegenstrijdigheid', zei de rechter. 'De machinist heeft die signalisatie niet gevolgd. Hij had de eerste richtlijnen wel degelijk gezien, ook al verklaarde hij het tegenovergestelde bij de verbalisanten. Een bijkomende waarschuwing heeft hij niet eens opgemerkt.'

De rechter was niet mals voor de treinbestuurder. Hij verweet hem een 'verregaand gebrek aan aandacht en voorzichtigheid'. Bij de straftoemeting hield hij rekening met 'de ernst van de tekortkomingen en de niet te verrechtvaardigen wijze waarop hij het vertrouwen van de passagiers heeft geschonden'. De moeder en de vader van het dodelijke slachtoffer kregen elk 25.000 euro schadevergoeding en samen nog eens 7.456,79 euro.

