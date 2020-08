De stad Blankenberge wil niet dat er zondag tussen 9 en 16 uur treinen aankomen in de stad na de massale vechtpartij op het strand zaterdag. De NMBS geeft daar geen gehoor aan.

De treinen naar de kust die op dit ogenblik in de reisplanners van de NMBS staan, zijn voorzien om te rijden. Dat heeft de spoorwegmaatschappij zondagochtend via Twitter gemeld.

Na de massale vechtpartij zaterdagavond op het strand van Blankenberge heeft de kuststad beslist om zondag dagjestoeristen te weren. Enkel inwoners, tweedeverblijvers en meerdaagse verblijfstoeristen zijn zondag welkom in Blankenberge. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) vond het nodig om eerst de rust te laten weerkeren in Blankenberge.

Er werd ook opgeroepen om tussen 9 en 16 uur geen treinen naar de badstad te laten rijden, maar die beslissing kon op federaal niveau niet gerealiseerd worden. Alle aankomende treinen in Blankenberge worden wel gecontroleerd door de politie. Mensen met een reservatie voor pakweg Sea Life, De Mol aan zee, een hotel of restaurant zijn wel welkom. Ook op de invalswegen richting Blankenberge zijn er zoals aangekondigd wegblokkades. 'Als u vandaag niet in Blankenberge moet zijn, blijf er dan weg. Even tot rust komen om dan zo snel mogelijk weer te genieten van onze prachtige kust', klinkt het.

Oostende en Knokke-Heist

In Oostende vroeg de burgemeester zaterdagavond aan de NMBS ook al om geen extra treinen meer naar de badstad te laten rijden.

Niet minder dan 15.000 dagjestoeristen reizen op een drukke zomerdag met de trein naar Oostende. 'Dat is gewoon te veel. Onze drie drukstbezette stranden hebben maar een capaciteit van 15.000 mensen, maar we hebben natuurlijk ook nog bewoners, tweedeverblijvers en verblijfstoeristen', klonk het zaterdagavond al. 'Ten eerste vraag ik dus uitdrukkelijk aan de NMBS om de extra treinen met onmiddellijke ingang te cancellen, want ik krijg het niet meer gespreid', stelde Bart Tommelein duidelijk.

Daarnaast zou de NMBS volgens de burgemeester ook de capaciteit van de andere treinen tot een coronaproof maximum van hoogstens 80 procent moeten beperken. 'Die extra treinen dienden om de mensen te spreiden, maar in de praktijk zitten ze overvol en brengt men gewoon meer mensen naar de kust. Dat kan in 2020 met deze corona-uitdaging toch niet de bedoeling zijn.'

En ook Knokke-Heist weert tot nader order dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldde burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht.

Hij verwees daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen. Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwde de gemeente.

Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge

Op het strand van Blankenberge ontstond zaterdag in de late namiddag een hevige vechtpartij. Er waren naar schatting enkele tientallen mensen bij de rellen betrokken.

Het is niet duidelijk waarom de vechtpartij precies is ontstaan. Tijdens het incident werd ook gegooid met zand, parasols en andere projectielen. Op beelden van de rellen is zelfs te zien hoe een politieman aangevallen wordt met een parasol.

De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg bijstand van meerdere andere politiezones om de gemoederen te bedaren. Een medewerker van de strandbar waar de gevechten begonnen, zegt voor de Belga-camera dat alles begon toen het hoogwater begon op te zetten en iedereen zich begon te verplaatsen. 'Op vragen om het strand te verlaten of de muziek wat stiller te zetten, werd heel agressief gereageerd', aldus de jongeman. 'In drie seconden werd het een groot groepsgevecht, onder het motto 'fuck the police'. De politie heeft dan geprobeerd hen op afstand te houden van de andere badgasten, want ze waren met te veel.'

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevestigt een aantal mensen bestuurlijk dan wel gerechtelijk van hun vrijheid zijn beroofd. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de vork aan de steel zit. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wie de onruststokers precies waren. Wellicht zullen de beelden van het incident dan ook van groot belang zijn.

De treinen naar de kust die op dit ogenblik in de reisplanners van de NMBS staan, zijn voorzien om te rijden. Dat heeft de spoorwegmaatschappij zondagochtend via Twitter gemeld. Na de massale vechtpartij zaterdagavond op het strand van Blankenberge heeft de kuststad beslist om zondag dagjestoeristen te weren. Enkel inwoners, tweedeverblijvers en meerdaagse verblijfstoeristen zijn zondag welkom in Blankenberge. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) vond het nodig om eerst de rust te laten weerkeren in Blankenberge. Er werd ook opgeroepen om tussen 9 en 16 uur geen treinen naar de badstad te laten rijden, maar die beslissing kon op federaal niveau niet gerealiseerd worden. Alle aankomende treinen in Blankenberge worden wel gecontroleerd door de politie. Mensen met een reservatie voor pakweg Sea Life, De Mol aan zee, een hotel of restaurant zijn wel welkom. Ook op de invalswegen richting Blankenberge zijn er zoals aangekondigd wegblokkades. 'Als u vandaag niet in Blankenberge moet zijn, blijf er dan weg. Even tot rust komen om dan zo snel mogelijk weer te genieten van onze prachtige kust', klinkt het.In Oostende vroeg de burgemeester zaterdagavond aan de NMBS ook al om geen extra treinen meer naar de badstad te laten rijden.Niet minder dan 15.000 dagjestoeristen reizen op een drukke zomerdag met de trein naar Oostende. 'Dat is gewoon te veel. Onze drie drukstbezette stranden hebben maar een capaciteit van 15.000 mensen, maar we hebben natuurlijk ook nog bewoners, tweedeverblijvers en verblijfstoeristen', klonk het zaterdagavond al. 'Ten eerste vraag ik dus uitdrukkelijk aan de NMBS om de extra treinen met onmiddellijke ingang te cancellen, want ik krijg het niet meer gespreid', stelde Bart Tommelein duidelijk. Daarnaast zou de NMBS volgens de burgemeester ook de capaciteit van de andere treinen tot een coronaproof maximum van hoogstens 80 procent moeten beperken. 'Die extra treinen dienden om de mensen te spreiden, maar in de praktijk zitten ze overvol en brengt men gewoon meer mensen naar de kust. Dat kan in 2020 met deze corona-uitdaging toch niet de bedoeling zijn.'En ook Knokke-Heist weert tot nader order dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldde burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht. Hij verwees daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen. Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwde de gemeente.Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge Op het strand van Blankenberge ontstond zaterdag in de late namiddag een hevige vechtpartij. Er waren naar schatting enkele tientallen mensen bij de rellen betrokken. Het is niet duidelijk waarom de vechtpartij precies is ontstaan. Tijdens het incident werd ook gegooid met zand, parasols en andere projectielen. Op beelden van de rellen is zelfs te zien hoe een politieman aangevallen wordt met een parasol. De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg bijstand van meerdere andere politiezones om de gemoederen te bedaren. Een medewerker van de strandbar waar de gevechten begonnen, zegt voor de Belga-camera dat alles begon toen het hoogwater begon op te zetten en iedereen zich begon te verplaatsen. 'Op vragen om het strand te verlaten of de muziek wat stiller te zetten, werd heel agressief gereageerd', aldus de jongeman. 'In drie seconden werd het een groot groepsgevecht, onder het motto 'fuck the police'. De politie heeft dan geprobeerd hen op afstand te houden van de andere badgasten, want ze waren met te veel.' Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevestigt een aantal mensen bestuurlijk dan wel gerechtelijk van hun vrijheid zijn beroofd. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de vork aan de steel zit. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wie de onruststokers precies waren. Wellicht zullen de beelden van het incident dan ook van groot belang zijn.