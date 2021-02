Nog maar twee van de zowat 140 klaarstaande trajectcontroles zijn de voorbije weken in dienst genomen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Eerst moet de politie veertig extra mensen aanwerven, om de verwachte lawine aan verkeersboetes op te vangen. Dat staat te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad.

Minister Verlinden noemt de inwerking­treding van de vele Vlaamse trajectcontroles een 'bijzonder uitdagende taak voor de politie'.

Tegelijk bevestigde ze in het parlement dat - naast de al langer werkende trajectcontroles - de voorbije weken nog maar twee bijkomende trajectcontroles in dienst zijn genomen: in Kortrijk en Oudenaarde. Er wordt immers gevreesd voor een lawine aan verkeersboetes, nu het de bedoeling is de komende weken stelselmatig zo'n 140 trajectcontroles in Vlaanderen op actief te zetten.

De installaties van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer stonden al maanden stof te vergaren, omdat de federale politie voor het verwerken van de boetes een speciale databank in gebruik moest nemen. Die databank is er nu, waardoor in principe de Vlaamse trajectcontroles kunnen worden opgestart.

Maar zo eenvoudig is het niet. De extra boetes als gevolg van de trajectcontroles worden niet vol­ledig automatisch verwerkt. Daardoor moet de politie al zeker veertig extra personeelsleden aanwerven om de 'zeer aanzienlijke volumeverhoging' aan boetes af te handelen. In afwachting van die versterking is er volgens Verlinden weinig andere keuze dan het aantal boetes te beperken door de trajectcontroles maar bepaalde uren per dag te laten functioneren.

