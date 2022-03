Daags nadat een wagen inreed op een menigte carnavalisten in Strépy-Bracquegnies zijn nog veel vragen, worden ook enkele dingen duidelijk. Een overzicht.

Een zonnige lenteochtend die in het teken stond van carnaval werd zondag brutaal opgeschrikt in Strépy-Bracquegnies, deelgemeente van La Louvière. Rond 5u 's ochtends reed een voertuig met twee inzittenden in op een groep carnavalisten, de zogenaamde 'Gilles' van carnavalsgroep Les Boute-en-Train uit La Louvière. Het carnavalsfeest in Strépy, dat gewoonlijk enkele dagen duurt, werd stilgelegd. Er zijn nog veel vragen, maar daags na de aanrijding worden nu ook enkele dingen duidelijk. Een overzicht.

Wat is er precies gebeurd?

Traditioneel trekt de carnavalsgroep in de vroege ochtend door de gemeente voor 'le ramassage' waarbij van huis naar huis wordt gegaan om alle leden op te halen. Om 4u 's ochtends troepen de eerste feestvierders samen aan de lokale sporthal. Het is in de straat van die sporthal, Le Rue des Canadiens, dat rond 5u een voertuig inrijdt op de menigte.

Volgens de jongste officiële balans vielen er zes doden en raakten tien mensen zwaargewond. Zeventwintig anderen liepen lichtere verwondingen op, onder wie schepen Antonio Gava (PS). De lokale sporthal werd onmiddellijk ingericht als crisiscentrum.

In Strépy-Bracquegnies verenigt het carnaval, met een kleine honderd Gilles, het hele dorp en kent iedereen iedereen. Dankzij de coronapandemie zou het de eerste keer in twee jaar zijn dat de festiviteiten terug op een normale manier konden doorgaan. Nu worden ze dus toch stilgelegd.

Twee verdachten opgepakt

De auto die op de menigte inreed, had twee inzittenden en reed onmiddellijk verder. De politie kreeg de eerste oproepen van het incident binnen rond 5.10 uur, met name dat een zwarte BMW er met hoge snelheid was ingereden op een groep carnavalisten. Twee politiewagens gingen ter plaatse. Een derde patrouille vond de wagen terug op enkele honderden meters van de eerste aanrijding. De twee inzittenden stonden toen naast de wagen, waarvan de vooruit gebroken was. Het betreft twee mannen, geboren in 1990 en 1988, afkomstig uit La Louvière.

Het duo kwam terug van een dancing, en heeft voor het ongeval een derde persoon, een jonge vrouw, thuis afgezet, zo meldt de procureur van Bergen Christian Henry zondagavond aan de RTBF. Er wordt ook bevestigd dat geen van de verdachten bekend is bij het gerecht.

Vermoedelijk geen terrorisme

Momenteel wordt onderzocht of de patiënten onder invloed waren. 'Een ademtest leek positief, maar het is nog wachten op het definitief resultaat. Er zijn ook bloedstalen genomen om te kijken of er nog andere drugs kunnen gevonden worden in het bloed,' zegt procureur Henry. Vandaag zou meer duidelijkheid moeten komen over de resultaten van die testen.

Beide mannen zullen vandaag ook voor de onderzoeksrechter verschijnen. De feiten worden voorlopig beschouwd als doodslag. Onderzoek moet uitmaken of die feiten moeten worden geherkwalificeerd als onopzettelijke doodslag. Als de kwalificatie doodslag wordt bevestigd, stelt het de daders bloot aan zeer zware straffen en aan het hof van assisen.

Nog volgens de korpschef is het voorlopig onmogelijk vast te stellen of het voertuig al dan niet heeft geremd. Tientallen getuigen moeten worden verhoord, en gegevens afkomstig van de wagen en dronebeelden geanalyseerd. Er zal ook een autopsie volgen op de lichamen van de slachtoffers.

Vanaf maandagochtend zullen gerechtsdeskundigen het voertuig nauwkeurig onderzoeken naar al zijn elektronische componenten. Ze zullen met name proberen te controleren of er een anti-aanrijdingssysteem aanwezig is en of dat gedeactiveerd was.

Volgens de procureur zijn intussen huiszoekingen uitgevoerd bij de bestuurder en de passagier. Niets wijst in de richting van een vorm van radicalisering of extremisme, bevestigde hij.

Steunbetuigingen en rouwregister in La Louvière

Gisterenmiddag kwamen Premier Alexander De Croo, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, koning Filip en kroonprinses Elisabeth om 16u samen in Strépy voor een persconferentie ter steunbetuiging van de slachtoffers. 'Wat een feestdag had moeten worden na een moeilijke periode, is een dag van rouw geworden' zei de premier daar. Op Twitter bedankte hij ook nog de hulpdiensten.

De burgemeester van La Louvière Jacques Gobert zou dit jaar voor het eerst zelf als 'Gilles' in de carnavalsstoet meestappen. 'Hier zijn geen woorden voor, het is afschuwelijk. Ik kwam aan kort na de ramp. Die lichamen dan zien liggen, verspreid over de weg. Je kunt je niet voorstellen dat zoiets hier kan gebeuren en toch is het gebeurd.'

In het stadhuis van La Louvière wordt maandag om 11 uur een rouwregister geopend voor de slachtoffers. Dat bevestigde burgemeester Gobert gezegd in La Première (RTBF). Volgens Gobert is er psychologische bijstand ter beschikking gesteld voor alle inwoners - in de eerste plaats voor de leden van de stadsdiensten, waar ook verschillende slachtoffers toe behoren.

Met de organisatoren van andere carnavalsfeesten in de omgeving van La Louvière wordt bekeken of er momenten van bezinning kunnen worden ingelast. Hun festiviteiten gaan in principe wél nog altijd door zoals gepland. Mogelijk komt er ook een minuut stilte waarover op federaal niveau wordt beslist, aldus Gobert.

De burgemeester zegt dat zijn bevolking zwaar aangedaan is door wat zondag gebeurd is, maar getuigde ook over de sympathiebetuigingen die vanuit heel België binnenkwamen. Hij riep het gerecht nog op om onder de bevolking geen gevoel van straffeloosheid te creëren wat betreft de twee inzittenden van het voertuig dat de aanrijding veroorzaakte. 'Er is veel woede, men wil vergelding, de emoties lopen hoog op.'

Een zonnige lenteochtend die in het teken stond van carnaval werd zondag brutaal opgeschrikt in Strépy-Bracquegnies, deelgemeente van La Louvière. Rond 5u 's ochtends reed een voertuig met twee inzittenden in op een groep carnavalisten, de zogenaamde 'Gilles' van carnavalsgroep Les Boute-en-Train uit La Louvière. Het carnavalsfeest in Strépy, dat gewoonlijk enkele dagen duurt, werd stilgelegd. Er zijn nog veel vragen, maar daags na de aanrijding worden nu ook enkele dingen duidelijk. Een overzicht. Wat is er precies gebeurd?Traditioneel trekt de carnavalsgroep in de vroege ochtend door de gemeente voor 'le ramassage' waarbij van huis naar huis wordt gegaan om alle leden op te halen. Om 4u 's ochtends troepen de eerste feestvierders samen aan de lokale sporthal. Het is in de straat van die sporthal, Le Rue des Canadiens, dat rond 5u een voertuig inrijdt op de menigte. Volgens de jongste officiële balans vielen er zes doden en raakten tien mensen zwaargewond. Zeventwintig anderen liepen lichtere verwondingen op, onder wie schepen Antonio Gava (PS). De lokale sporthal werd onmiddellijk ingericht als crisiscentrum. In Strépy-Bracquegnies verenigt het carnaval, met een kleine honderd Gilles, het hele dorp en kent iedereen iedereen. Dankzij de coronapandemie zou het de eerste keer in twee jaar zijn dat de festiviteiten terug op een normale manier konden doorgaan. Nu worden ze dus toch stilgelegd. Twee verdachten opgepakt De auto die op de menigte inreed, had twee inzittenden en reed onmiddellijk verder. De politie kreeg de eerste oproepen van het incident binnen rond 5.10 uur, met name dat een zwarte BMW er met hoge snelheid was ingereden op een groep carnavalisten. Twee politiewagens gingen ter plaatse. Een derde patrouille vond de wagen terug op enkele honderden meters van de eerste aanrijding. De twee inzittenden stonden toen naast de wagen, waarvan de vooruit gebroken was. Het betreft twee mannen, geboren in 1990 en 1988, afkomstig uit La Louvière.Het duo kwam terug van een dancing, en heeft voor het ongeval een derde persoon, een jonge vrouw, thuis afgezet, zo meldt de procureur van Bergen Christian Henry zondagavond aan de RTBF. Er wordt ook bevestigd dat geen van de verdachten bekend is bij het gerecht. Vermoedelijk geen terrorisme Momenteel wordt onderzocht of de patiënten onder invloed waren. 'Een ademtest leek positief, maar het is nog wachten op het definitief resultaat. Er zijn ook bloedstalen genomen om te kijken of er nog andere drugs kunnen gevonden worden in het bloed,' zegt procureur Henry. Vandaag zou meer duidelijkheid moeten komen over de resultaten van die testen. Beide mannen zullen vandaag ook voor de onderzoeksrechter verschijnen. De feiten worden voorlopig beschouwd als doodslag. Onderzoek moet uitmaken of die feiten moeten worden geherkwalificeerd als onopzettelijke doodslag. Als de kwalificatie doodslag wordt bevestigd, stelt het de daders bloot aan zeer zware straffen en aan het hof van assisen.Nog volgens de korpschef is het voorlopig onmogelijk vast te stellen of het voertuig al dan niet heeft geremd. Tientallen getuigen moeten worden verhoord, en gegevens afkomstig van de wagen en dronebeelden geanalyseerd. Er zal ook een autopsie volgen op de lichamen van de slachtoffers. Vanaf maandagochtend zullen gerechtsdeskundigen het voertuig nauwkeurig onderzoeken naar al zijn elektronische componenten. Ze zullen met name proberen te controleren of er een anti-aanrijdingssysteem aanwezig is en of dat gedeactiveerd was.Volgens de procureur zijn intussen huiszoekingen uitgevoerd bij de bestuurder en de passagier. Niets wijst in de richting van een vorm van radicalisering of extremisme, bevestigde hij.Steunbetuigingen en rouwregister in La Louvière Gisterenmiddag kwamen Premier Alexander De Croo, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, koning Filip en kroonprinses Elisabeth om 16u samen in Strépy voor een persconferentie ter steunbetuiging van de slachtoffers. 'Wat een feestdag had moeten worden na een moeilijke periode, is een dag van rouw geworden' zei de premier daar. Op Twitter bedankte hij ook nog de hulpdiensten.De burgemeester van La Louvière Jacques Gobert zou dit jaar voor het eerst zelf als 'Gilles' in de carnavalsstoet meestappen. 'Hier zijn geen woorden voor, het is afschuwelijk. Ik kwam aan kort na de ramp. Die lichamen dan zien liggen, verspreid over de weg. Je kunt je niet voorstellen dat zoiets hier kan gebeuren en toch is het gebeurd.' In het stadhuis van La Louvière wordt maandag om 11 uur een rouwregister geopend voor de slachtoffers. Dat bevestigde burgemeester Gobert gezegd in La Première (RTBF). Volgens Gobert is er psychologische bijstand ter beschikking gesteld voor alle inwoners - in de eerste plaats voor de leden van de stadsdiensten, waar ook verschillende slachtoffers toe behoren.Met de organisatoren van andere carnavalsfeesten in de omgeving van La Louvière wordt bekeken of er momenten van bezinning kunnen worden ingelast. Hun festiviteiten gaan in principe wél nog altijd door zoals gepland. Mogelijk komt er ook een minuut stilte waarover op federaal niveau wordt beslist, aldus Gobert. De burgemeester zegt dat zijn bevolking zwaar aangedaan is door wat zondag gebeurd is, maar getuigde ook over de sympathiebetuigingen die vanuit heel België binnenkwamen. Hij riep het gerecht nog op om onder de bevolking geen gevoel van straffeloosheid te creëren wat betreft de twee inzittenden van het voertuig dat de aanrijding veroorzaakte. 'Er is veel woede, men wil vergelding, de emoties lopen hoog op.'