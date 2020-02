'De traditionele partijen willen wel investeren in sociale media maar zijn bang om elders drastisch te snoeien', schrijft Simon Smeets. 'Als digitaal marketeer van één van deze partijen, Open VLD, zie ik dit gebrek aan financiële flexibiliteit met lede ogen aan.'

N-VA steekt de laatste maand een enorme tand bij op sociale media. Vorige week alleen al gaf de partij van Bart De Wever meer dan zestienduizend euro uit. Hierbij lieten ze voor het eerst Vlaams Belang achter zich, dat de voorbije week 'slechts' veertienduizend euro uitgaf. De budgetten variëren constant, maar met hun huidige maandelijkse budgetten van rond de 55.000 euro kunnen N-VA en VB elke volwassen Vlaming een drietal keer per week bereiken en dan zwijgen we nog over de budgetten van de kopstukken. Deze frequentie is vergelijkbaar met sommige van onze meest actieve Facebook/Instagram vrienden. De traditionele partijen, waaronder de mijne, geven maandelijks ongeveer 5.000 euro uit. Dat is elf keer minder dan N-VA en Vlaams Belang. Gemiddeld ziet een Vlaming dan ook minder dan één bericht per maand van de traditionele partijen verschijnen. Je hoeft geen diploma digitale marketing op zak te hebben om in te zien dat één bericht per maand weinig blijvende impact zal hebben in vergelijking met 3 per week.

Traditionele partijen lijden aan financiële reuma.

Onze budgetten zijn na de verkiezingen dan wel gestegen, en we zijn met onze bescheiden middelen ook de derde grootste partij op Facebook geworden, maar de bedragen zijn simpelweg onvoldoende om een krachtig verschil te maken. Het lijkt erop dat de traditionele partijen het effect van een permanente socialemediacampagne tot op heden nog steeds weinig beseffen. De overwinning van Vlaams Belang lichtte wat sociale media betreft slechts een miniem tipje van de sluier. Vlaams Belang zag sindsdien zijn dotatie verdrievoudigen en nu laat ook de rijkste partij van het land, N-VA, zijn financiële spierballen zien. De maatschappelijke impact van deze gigantische en permanente geldstroom richting Silicon Valley zal in de volgende jaren pas echt duidelijk worden.

'Moeten wij hier hier dan zomaar in volgen?' Deze vraag krijg ik meermaals wanneer ik een casus maak voor een groter budget voor sociale media. Het antwoord is ronduit 'ja'. Sociale media zijn het meest efficiënte middel om een politieke boodschap te verspreiden. Er vallen hier zeker kanttekeningen bij te maken, bijvoorbeeld wat betreft sommige oudere kiezers die niet altijd via deze weg bereikbaar zijn.

Maar laten we deze zaken niet gebruiken om het licht van de zon te blijven ontkennen. Als wij onze liberale boodschap consequent bij de burger willen brengen is hiervoor een aanzienlijk budget nodig en hiervoor zal op andere uitgaven sterk bespaard moeten worden. Een voor de hand liggende plaats om hiermee te beginnen is het ledenmagazine. Met dit dure en voorbijgestreefde kanaal spreken we enkel mensen aan die reeds fan zijn van onze partij. Het electorale rendement hiervan is miniem.

Vandaar mijn oproep aan de nieuwe voorzitter. Wie hij of zij ook moge worden. Zet interne hervormingen door. Wees niet bang om heilige huisjes met de grond gelijk te maken. We lauweren als partij vaak de flexibiliteit en efficiëntie van de vrije markt. Nu is het aangewezen moment om deze principes ook binnen het bedrijf Open VLD te introduceren.

