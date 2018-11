Traceerbaarheid Belgisch rundvlees: 'Storm in glas water'

De openbare omroep schrijft dat een deel van het rundvlees dat met het Belgische label Belbeef in de rekken ligt niet te traceren is. Bij slechts 12 van 18 stalen kon het lotnummer van het vlees worden toegeschreven aan een specifiek rund.

Volgens Febev, een van betrokken de partners bij het Belbeef-label, gaat het echter om een foutieve interpretatie van interne onderzoeksresultaten. Het gebrek van traceerbaarheid moet volgens de federatie dan ook genuanceerd worden. 'Er zijn in het verwerkingsproces verschillende schakels, waarbij vlees van verschillende dieren samenkomt. Het lotnummer op het label voert terug naar loten dieren, niet naar één enkel dier', zegt Michael Gore van Febev.

Dat er niet naar één specifiek dier wordt verwezen, levert volgens Febev geen problemen op wanneer vlees uit de rekken moet worden gehaald, bijvoorbeeld omdat er zich een mogelijk probleem stelt met de gezondheid van de dieren. 'In dat geval wordt altijd het volledige lot vernietigd. In het verleden is het vaker gebeurd dat er grotere hoeveelheden vernietigd worden dan nodig.'

Gore stelt dat er wel degelijk nog problemen voorkomen, maar die hebben eerder te maken met menselijke fouten.

'Onderzoek werd slecht uitgevoerd'

De tekortkomingen die in het artikel genoemd worden, hebben volgens hem vooral te maken met de kwaliteit van het interne onderzoek. Zo stelt hij dat de oren van de geslachte runderen wel degelijk worden bijgehouden, zoals wettelijk verplicht is. 'Het probleem is dat niet iedereen die oren meteen heeft doorgestuurd voor het onderzoek. Dat betekent niet dat er er niet meer waren. Maar de analyse werd enkel voortgezet uitgevoerd met de oren die wel tijdig doorgestuurd waren.'

'Het onderzoek was een initiatief om innovatie af te toetsen', aldus Gore. 'Het was net bestemd om het systeem en de traceerbaarheid te versterken, want het uitvoeren van DNA-analyses gaat verder dan wettelijk verplicht is.'

De vleessector concludeert vooral dat de keten te complex is om met een eenvoudig onderzoek uitspraak te doen over de traceerbaarheid. In de komende maanden zal een groter onderzoek worden uitgevoerd.

'92 procent van DNA-analyses conform' (FAVV)

Het federaal voedselagentschap voert al lange tijd DNA-analyses op rundvlees uit. In een reactie laat het agentschap weten dat in de voorbije drie jaar 92 procent conform was, aldus Liesbeth Van De Voorde, woordvoerder van het FAVV. Dat acht procent niet conform was, wil bovendien niet zeggen dat de traceerbaarheid in al die gevallen onmogelijk was, zo wordt nog benadrukt.

Volgens het federaal voedselagentschap was er nooit een gevaar voor de volksgezondheid. 'Bij de niet-conforme resultaten zijn we meteen in actie getreden om te bekijken waar het probleem zit. Bovendien wordt elk karkas al uitvoerig gecontroleerd voor het bij de consument terechtkomt.'

Delhaize: 'Problemen zijn uitzondering'

Ook Delhaize erkent dat bij interne onderzoeken problemen rond de traceerbeerheid van het rund aan het licht zijn gekomen. De onderneming benadrukt wel dat zoiets slechts uitzonderlijk gebeurt.

Het probleem doet zich voor wanneer verschillende runderen tegelijk worden versneden, waarbij delen vermengd kunnen raken. 'Er is in geen geval sprake van fraude, het gaat om menselijke fouten', zegt woordvoerder Roel Dekelver. 'Elke keer er zo'n vaststelling wordt gedaan, verstrengen we de procedures om dit in de toekomst te vermijden', klinkt het nog, al wordt tegelijkertijd ook erkend dat menselijke fouten altijd kunnen voorkomen.

De woordvoerder stelt dat de vastgestelde inbreuken geen probleem opleveren voor de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel. 'We kunnen ook altijd garanderen dat het wel degelijk om vlees van Belbeef gaat', klinkt het nog.