Toxicoloog Jan Tytgat is de enige kandidaat die het opneemt tegen huidig rector Luc Sels, bij de rectorverkiezingen van de KU Leuven. Dat heeft de verkiezingscommissie woensdag bekendgemaakt. Professoren konden zich tot en met vandaag/woensdag kandidaat stellen. De verkiezing vindt op 11 mei plaats.

In de marge van zijn nieuwjaarsboodschap begin januari deelde de huidige rector mee dat hij er nogmaals vier jaar bij wil doen. Sels is sinds augustus 2017 rector van de Leuvense universiteit. Hij nam toen het mandaat over van Rik Torfs, die op dat moment een tweede termijn ambieerde. Volgens de statuten van de KU Leuven mag een zittend rector zich eenmaal kandidaat stellen om zijn of haar kandidatuur te verlengen met een periode van vier jaar.

Toxicoloog Jan Tytgat kondigde zijn kandidatuur aan in een interview met Knack eind januari. Tytgat werkt al zo'n dertig jaar aan de KU Leuven en geeft les aan vier faculteiten in de humane, exacte en biomedische wetenschappen, de drie grote groepen van de universiteit.

Eerste ronde

De eerste ronde van de verkiezing vindt op 11 mei plaats. Dat zal de eerste keer online verlopen, door de geldende coronamaatregelen. Zowel professoren, onderzoekers en assistenten, als administratief en technisch personeel en studenten krijgen een stem, zij het met niet allemaal een even groot gewicht. De stemmen van de professoren wegen het zwaarste door, voor 70 procent. De stemmen van onderzoekers en assistenten zijn samen goed voor 10 procent. Het technisch en administratief personeel maakt ook 10 procent uit, net als de groep van studenten. De kandidaat die in de eerste ronde de absolute meerderheid behaalt, wordt de nieuwe rector.

De eventuele tweede en derde ronde zijn gepland op 18 en 25 mei. De verkiezingscampagne wordt officieel afgetrapt op 19 april.

