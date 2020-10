Bij De Lijn, waar vrijdag een 24 urenstaking plaatsvindt, wordt die staking volgens de ACOD gebroken door chauffeurs van private touringcars. Die bussen van privé-exploitanten werden omwille van de coronacrisis ingezet om lijnbussen te volgen en voor extra capaciteit te zorgen. 'Een pure schande', hekelt vakbondsvrouw Rita Coeck.

Om in de coronacrisis voor meer capaciteit te zorgen en de noodlijdende touringcarbedrijven te ondersteunen, heeft de overheid volgens Rita Coeck (ACOD) 12 miljoen euro uitgetrokken om touringcars achter lijnbussen van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn te laten rijden. 'En vandaag, tijdens de staking, rijden er van die bussen rond, zonder dat er een lijnbus voor hen rijdt', aldus de vakbondsvrouw. De vakbond ging in Gent polshoogte nemen en stelde vast dat sommige van die bussen zelfs gewoon hun ronde rijden zonder mensen mee te nemen aan de haltes. 'Ze rijden gewoon de haltes voorbij en rijden rondjes om hun geld te verdienen', aldus Coeck. Andere bussen zouden wel passagiers meenemen. Nochtans kan de chauffeur van zo'n private touringcar geen geld aannemen, staat hij niet in contact met de dispatching (voor het geval er incidenten zijn), beschikt hij niet over veiligheidscamera's en wordt er geen ritinfo voor de passagiers gegeven. 'We nemen die chauffeurs niet kwalijk dat ze hun boterham willen verdienen, maar inzake veiligheid zijn ze niet in orde. Ze moeten achter een bus van De Lijn rijden zodat die chauffeur kan ingrijpen als er iets gebeurt', aldus Coeck. Bovendien heeft de vakbondsvrouw vragen bij de loon- en arbeidsvoorwaarden van die private chauffeurs en is de toekenning van de contracten volgens de vakbond gebeurd zonder aanbestedingsprocedure