Touring over rekeningrijden: 'Stakeholders evalueren best samen wat er de laatste dagen is gebeurd'

Mobiliteitsorganisatie Touring lanceert een oproep naar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om de zogeheten klankbordwerkgroep opnieuw samen te roepen. 'Het lijkt me zinvol om met alle stakeholders te evalueren wat er de voorbije dagen is gebeurd en om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen', zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Danny Smagghe van Touring

Smagghe stelt vast dat er de voorbije dagen voortdurend lekken over bepaalde scenario's van de invoering van de kilometerheffing, met zelfs concrete tarieven, zijn geweest naar de pers, terwijl de stakeholders hadden afgesproken om er niet over te communiceren. De mobiliteitsorganisatie gelooft dat de verkiezingen in deze kwestie hun schaduw vooruit hebben geworpen en ertoe geleid hebben dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts het geweer van schouder heeft veranderd. 'Maar anderzijds zou je er ook voor kunnen kiezen om een draagvlak te creëren, als dat ontbreekt, en je kan ook flankerende maatregelen nemen, zodat wie bijvoorbeeld geen alternatief heeft voor een verplaatsing met de auto niet zou hoeven te betalen', aldus Smagghe. Onder de stakeholders bevinden zich onder meer werkgevers, transporteurs, milieugroeperingen en de Fietsersbond. Touring huldigt het standpunt dat een kilometerheffing voor haar een no go is, als de operatie op een belastingverhoging zou neerkomen. Lees ook: 'Dat Rutten en De Wever terugkrabbelen over het rekeningrijden is doodjammer' Lees ook: Kilometerheffing: hoe N-VA een Turteltaks-scenario koste wat het kost wil vermijden