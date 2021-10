Eén maand na de start van het schooljaar is de studiezaal drukbezet. Door het lerarentekort hebben sommige leerlingen tot 18 uur studie per week. 'We zijn uitgepuzzeld', stellen directeurs vrijdag in De Standaard.

In veel scholen zijn er voor verschillende klassen en vakken geen leerkrachten beschikbaar. Midden augustus al waarschuwde Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, dat het leraren­tekort nijpend is. De recente cijfers van de VDAB bevestigen dat.

Eind september waren er in het secundair onderwijs nog 1.525 openstaande vacatures, een verdubbeling tegenover 2019 (786) en meer dan het dubbele in vergelijking met 2020 (684). 'De vijver is leeg, het vat af', ­zegt Christine Hannes, directeur van de GO! Spectrumschool in Deurne.

Los van de drie vacatures die niet ingevuld raken, waren ­zeventien leerkrachten deze week afwezig door ziekte en quarantaine. De meesten zijn slechts enkele dagen out, anderen langdurig. 'Sommige klassen hebben daardoor tot de herfstvakantie achttien uur studie per week. Natuurlijk is dat onverantwoord. Maar als de leerkrachten van specifieke vakken ­zoals mechanica uitvallen, en je geen vervangers vindt, heb je weinig opties.'

Beperkte het probleem zich de laatste jaren tot knelpuntvakken als Frans en wiskunde, dan is vandaag ook voor vakken als ­Neder­lands, Engels en zelfs LO of geschiedenis bijna niemand meer te vinden.

Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat het 'een veelzijdig en heel complex probleem is', en dat voortdurend naar nieuwe oplossingen gezocht wordt.

