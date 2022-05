Tot 1,7 miljoen coronavaccins dreigen in de vuilnisbak te belanden

De komende maanden dreigen in België tot 1,7 miljoen coronavaccins in de vuilnisbak te belanden omdat ze hun vervaldatum bereiken. Dat bevestigt de taskforce vaccinatie maandag na eerdere berichtgeving in Le Soir. ‘Maar we stellen alles in het werk om het aantal te vernietigen vaccins zo veel mogelijk te beperken’, aldus woordvoerder Christopher Barzal.

Ons land beschikt momenteel over een reserve van 8,8 miljoen vaccins, een aantal dat hoger ligt dan de huidige behoefte. Sinds de start van de coronapandemie heeft ons land ook al bijna 13 miljoen vaccins gedoneerd, maar de voorbije maanden is de nationale en internationale vraag sterk gedaald.

‘Tegelijkertijd hebben de vaccins een beperkte houdbaarheid van 6 tot 12 maanden. Op hun vervaldatum moeten de vaccins onverbiddelijk worden vernietigd, volgens de geldende farmaceutische normen’, aldus de taskforce. Zo vervallen op 31 mei 436.800 doses van het AstraZeneca-vaccin, in juli volgen nog eens 90.000 doses Pfizer en 790.000 Modernavaccins. Eind augustus bereiken ook 422.000 Novavax-vaccins hun houdbaarheidsdatum.

De overheid probeert om het aantal te vernietigen vaccins alsnog zoveel mogelijk te beperken. ‘Men werkt hiervoor samen met de fabrikanten, met internationale partners en met de begunstigde landen, om de administratieve procedures rond donaties te versnellen. Door middel van internationale multilaterale en bilaterale donaties zal alles in het werk worden gesteld om verlies van doses te voorkomen’, klinkt het.



De Belgische overheid heeft alleszins met de firma Pfizer onderhandeld over de opschorting van reeds geplande leveringen. Zo worden in juni, juli en augustus geen vaccins meer geleverd. De vaccins die vanaf september geleverd worden, zijn aangepast aan de omikronvariant van het virus, al moeten die nog wel een marktvergunning krijgen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA).