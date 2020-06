Dierenrechtenorganisatie Animal Rights publiceerde dinsdag een aantal beelden uit een slachthuis in Torhout waarop zieke en kreupele dieren te zien waren.

In een mededeling zegt de firma Van Hoornweder dat zij steeds de juiste voorgeschreven procedures volgen. 'Het is gevaarlijk om beelden van gewonde dieren te publiceren zonder context', klinkt het.

De beelden dateren van 2019 en geven volgens Animal Rights aan dat er ondanks de vele controverse na undercoverbeelden nog niets veranderd is op het vlak van dierenwelzijn. "Varkens ontwaken weer na verdoving en komen schreeuwend bij, ondersteboven-hangend aan een ketting in de slachtlijn. Daarna verdrinken ze levend in het broeibad", zo staat in het persbericht.

Volgens Animal Rights wordt dit ook bevestigd in een inspectierapport.

Maar Philippe Maryssael van Van Hoornweder stelt dat de beelden zonder context worden gegeven. "We nemen deze zaak erg serieus en willen benadrukken dat wij steeds de juiste voorgeschreven procedures volgen. Het is gevaarlijk en moeilijk om beelden van dieren die duidelijk fysieke letsels hebben te publiceren zonder context. Een klein percentage dieren heeft bijverdoving nodig. De beelden tonen eigenlijk aan dat de wettelijke procedures correct gevolgd worden."

Ook de bewering dat het personeel onvoldoende zou zijn opgeleid, wordt weerlegd. "Het personeel volgt meerdere keren per jaar een interne opleiding bij de Animal Welfare Officer. Elke medewerker beschikt over een officieel getuigschrift van het dierenwelzijnsexamen van de Vlaamse overheid en er hangen duidelijk instructies en visuele pictogrammen in de stallen, in de verschillende talen van de werknemers", aldus Maryssael.

