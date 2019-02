Toprechter in Brussel die alleen Frans kent, zet kwaad bloed

In het Brusselse Justitiepaleis is onvrede ontstaan omdat de nieuwe eerste voorzitter van het tweetalige hof van beroep in Brussel, een van de machtigste rechtbanken van het land, amper het Nederlands beheerst. Dat bericht De Standaard woensdag. Vanaf 2 april treedt Laurence Massart er aan.