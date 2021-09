De gelauwerde kankeronderzoeker Peter Carmeliet (61) verhuist met zijn 60-koppig laboratorium van Leuven naar Denemarken. Dat meldt De Tijd. In België moet hij op zijn 65ste verplicht stoppen, terwijl hij in Denemarken langer kan werken en meer budget krijgt.

Deze zomer deed Carmeliet nog twee ontdekkingen die tot belangrijke doorbraken kunnen leiden in de strijd tegen kanker. Daar verder onderzoek naar doen in België, wordt moeilijk volgens hem. 'In België moet je op 65 stoppen met werken. Dat begint nu al te spelen. Voor beurzen die meer dan drie jaar lopen, kom ik niet meer in aanmerking of de dotaties worden stelselmatig verminderd', zegt hij in een interview met De Tijd.

De oplossing vond hij in het Deense Aarhus. In Denemarken kunnen hoogleraren tot hun 70ste blijven werken.

De KU Leuven en het Vlaams Instituut voor de Biotechnologie hebben mee geijverd om Carmeliet daar te krijgen.

Deze zomer deed Carmeliet nog twee ontdekkingen die tot belangrijke doorbraken kunnen leiden in de strijd tegen kanker. Daar verder onderzoek naar doen in België, wordt moeilijk volgens hem. 'In België moet je op 65 stoppen met werken. Dat begint nu al te spelen. Voor beurzen die meer dan drie jaar lopen, kom ik niet meer in aanmerking of de dotaties worden stelselmatig verminderd', zegt hij in een interview met De Tijd. De oplossing vond hij in het Deense Aarhus. In Denemarken kunnen hoogleraren tot hun 70ste blijven werken. De KU Leuven en het Vlaams Instituut voor de Biotechnologie hebben mee geijverd om Carmeliet daar te krijgen.