Topman ziekenfonds: 'De ambities van De Block waren goed, maar de uitvoering was lamentabel'

'De ambities waren goed, maar de uitvoering was lamentabel. En de gevolgen zijn desastreus.' Zo oordeelt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, over het beleid van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). 'Niet alleen heeft de minister de voorbije jaren niet extra in de gezondheidszorg geïnvesteerd, ze heeft zelfs 2,1 miljard euro bespaard. Dat de opbrengsten van die besparingen niet naar de sector zijn teruggevloeid, is een zware beleidsfout.'

Ereloonsupplementen

Onder de regering-Michel is de gezondheidszorg volgens Callewaert minder toegankelijk én duurder geworden. 'Om te beginnen worden er vandaag nog meer ereloonsupplementen aangerekend dan een paar jaar geleden', zegt hij. 'Ondertussen zijn steeds meer artsen gedeconventioneerd,waardoor ze zich niet aan de officiële tarieven hoeven te houden. Als we al die artsen willen overtuigen om dat wel te doen, moeten we ervoor zorgen dat de tarieven hoog genoeg zijn.'

Delen De prijzen van nieuwe geneesmiddelen zijn duizelingwekkend gestegen.

Voor sommige behandelingen kunnen álle artsen zoveel aanrekenen als ze willen. 'Het gaat dan meestal om behandelingen met nieuwe medische technologieën die nog niet worden terugbetaald, omdat er geen budget voor is', zegt Callewaert. 'Veel artsen passen zulke technieken al toe en vragen daar veel geld voor. Tegen de tijd dat we over de terugbetaling willen onderhandelen, zijn er dan al min of meer vaste prijzen waar we niet meer omheen kunnen.'

Geheime afspraken

Ook geneesmiddelen zijn onder De Blocks beleid duurder geworden. 'Sommige bloeddrukmiddelen en cholesterolverlagers zijn wel goedkoper gemaakt', legt Callewaert uit. 'Maar de prijzen van nieuwe geneesmiddelen zijn duizelingwekkend gestegen. Dat komt onder meer doordat er voor innovatieve geneesmiddelen steeds meer geheime prijsafspraken met de farmasector worden gemaakt. Farmabedrijven hebben er alle belang bij om te vermijden dat er een akkoord wordt bereikt binnen de commissie die over de terugbetaling van geneesmiddelen beslist. Dan kunnen ze de prijs opdrijven tijdens die geheime onderhandelingen met de minister.'

Niet genoeg geld

Paul Callewaert maakt zich er ook zorgen over dat mensen niet altijd krijgen waar ze recht op hebben doordat er niet genoeg geld wordt uitgetrokken. 'Zo volstaat de 22,8 miljoen euro voor de terugbetaling van psychologische hulp niet', zegt hij. 'Een deel van de mensen die aan de criteria voldoen, zal de therapie niet terugbetaald krijgen. Is het budget in september of oktober op, dan zullen ze de volgende sessies uit eigen zak moeten betalen. Ik ben bang dat daarmee de toon is gezet voor de rest van het beleid: je hebt ergens recht op, maar krijgt het alléén als er nog budget is.'

Het socialistische ziekenfonds ziet amper lichtpunten in het gevoerde beleid. 'We zouden de prioriteiten die we in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 naar voren schoven gewoon kunnen recycleren', klinkt het. 'In geen enkel dossier heeft Maggie De Block de kern van de zaak aangepakt. Ze heeft alleen stenen verlegd waarover haar opvolger straks onvermijdelijk zal struikelen. De kwaliteit, de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de gezondheidszorg zijn de voorbije jaren achteruitgegaan.'