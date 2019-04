De haven van Antwerpen ontvangt woensdag Uttam Dhillon, het hoofd van de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Agency). Dhillon is in het land om met de Belgische federale politie de gezamenlijke Amerikaans-Europese strijd tegen internationale drugssmokkel te bespreken en wil met eigen ogen zien hoe die strijd in Antwerpen wordt gevoerd.

Antwerpen is traditioneel een belangrijke importhaven voor criminele organisaties die drugs willen binnensmokkelen in Europa vanuit Zuid-Amerika. De voorbije jaren werd het record aan onderschepte drugsladingen meermaals aangescherpt. 'Vorig jaar is er meer dan 50 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen en nog eens een gelijkaardige hoeveelheid in Zuid-Amerika, onderweg naar Antwerpen', zei Dhillon tijdens een persbriefing voorafgaand aan zijn bezoek aan Antwerpen. 'Ik ben onlangs in Colombia geweest en heb er gezien hoe sterk de link is tussen drugssmokkelbendes daar en de enorme toename aan drugsvangsten in Europa.'

De Zuid-Amerikaanse bendes die drugs naar Europa smokkelen, zijn volgens Dhillon veelal dezelfde als diegene die verantwoordelijk zijn voor drugstrafiek naar de VS. 'Drugsbendes werken transnationaal, ze trekken zich niets aan van grenzen en om hen te bestrijden moeten wij dus ook samenwerken', stelt hij. 'Ik kom hier dus uit eerste hand vernemen welke uitdagingen er op dat vlak zijn in Europa, en anderzijds de relaties tussen de DEA en de verschillende Europese autoriteiten versterken. Die relaties gaan al tientallen jaren terug en de samenwerking verloopt uitstekend.'