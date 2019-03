Topman luchtverkeersleider skeyes: 'Het zijn enkelingen die ons gijzelen'

Decuyper onthield zich wekenlang van commentaar, 'om het onderhandelingsproces niet te torpederen'. Nu reageert hij voor het eerst.

Volgens hem draait het niet om werkdruk, maar om macht. Met de vakbonden loopt het contact eigenlijk best goed, zegt Decuyper. 'Met de secretarissen van alle bonden loopt het overleg correct.'

Dat het achteraf toch iedere keer spaak loopt, wijt hij aan de Belgische Gilde der Luchtverkeersleiders. Die beroepsorganisatie ligt al jaren in conflict met de directie. Sinds de aanstelling van Decuyper in 2013 verloor de Gilde gaandeweg haar macht in het bedrijf. Managers namen de taken over. Omdat ze zelf niet aan de onderhandelingstafel zit, probeert de Gilde zich via de bonden daartegen te verzetten. Dat de acties ondanks een volgens de directie 'goed akkoord' toch doorgaan, zit Decuyper hoog.

'We hebben alle 25 punten van de stakingsaanzegging behandeld. Het akkoord werd door een meerderheid goedgekeurd en zal in samenspraak met de vakbonden worden uitgewerkt.' Tegelijk haalt hij de teugels aan. Tegen de voorzitter van de Gilde is een tuchtprocedure gestart. 'We gaan bepaalde praktijken vanaf nu aanpakken. Onwettige afwezigheden dulden we niet meer. Het management bestuurt het bedrijf, niet de Gilde.'