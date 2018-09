Topman Engie Electrabel ontkent winst te boeken door onzekerheid: 'Wij worden alleen armer'

De voorbije week werd duidelijk dat het afschakelplan in geval van een stroomtekort de komende maanden best wel eens geactiveerd kan worden. In eerste instantie bleek dat tijdens de volledige maand november slechts een van de zeven kerncentrales in ons land zou draaien. Door de vervroeging van onderhoudswerken aan Tihange 1, wordt die periode ingekort.

Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, kreeg het verwijt te 'cashen' door deze situatie. 'Dat klopt helemaal niet', aldus topman Thierry Saegeman. Hij geeft aan dat de elektriciteitsprijs deze week kort is gestegen, maar dat de echte prijs al meer dan een jaar aan het stijgen is. Bovendien slaat slechts een kwart van de factuur op energie en komt de rest neer op taksen, toeslagen en btw, luidde het.

Saegeman benadrukte ook dat zijn bedrijf, door het stilliggen van de kerncentrales, elders elektriciteit moet kopen, en dat aan hogere prijzen dan de prijzen die met de klanten werden afgesproken. 'Wij ontkennen heel formeel elke aantijging rond marktmanipulatie en verhoging van de prijzen. Wij worden helemaal niet rijker. Wij worden alleen armer, maar alleen omdat veiligheid onze prioriteit is', zei Saegeman.

Hij was naar eigen zeggen stomverbaasd over de reacties van onbegrip na de aankondiging van Engie Electrabel over de gelijktijdige sluiting van de kerncentrales. 'Het probleem van het beton is al sinds oktober 2017 bekend.' Bovendien wijst hij erop dat de communicatie op de elektriciteitsmarkt heel strikt gereglementeerd is. 'Als we nieuwe inzichten hebben over stilstand, dan moeten wij dat onmiddellijk doorgeven, transparant aan alle betrokkenen tegelijkertijd'.

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) gaf aan dat er al een deel capaciteit is gevonden om het stilliggen van de kerncentrales deels op te vangen. Saegeman bevestigde echter dat er nog elektriciteit moet worden gezocht. 'Wij hebben al onze middelen gemobiliseerd. We hebben het equivalent van twaalf kerncentrales in onze buurlanden gereed om netbeheerder Elia te helpen'.