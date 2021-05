Johan Sabbe, de geschorste Oost-Vlaamse procureur des Konings, riskeert een celstraf van 12 maanden als hij schuldig verklaard wordt aan aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dat heeft het openbaar ministerie maandag gesteld voor het Gentse hof van beroep.

Johan Sabbe werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van ongewenst seksueel gedrag op het werk. Sabbe ontkent dat hij haar heeft betast in het kruis en aan de borsten, en kadert het sturen van expliciete berichten en pikante foto's in een aantrekkingsspel tussen twee volwassenen.

Het parket-generaal in Gent voerde een onderzoek naar de feiten, maar de tuchtrechtbank wachtte het resultaat niet af en legde in oktober zes maanden schorsing op, waarvan drie met uitstel. Bij de behandeling van de zaak voor de tuchtrechtbank had Sabbe gesteld dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd, en hij verwees naar chatconversaties tussen hen. Na het strafonderzoek besliste het parket-generaal dat Sabbe zich voor de strafrechter moet verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Pornografische berichten

Het openbaar ministerie gaf maandagnamiddag een overzicht van de feiten. 'Het verhaal begint met de aangifte van de vrouw, die chauffeur was van het dienstvoertuig van Sabbe vanaf 2017', zei de aanklager. 'Ze schetste een evolutie van vriendschap naar grensoverschrijdend gedrag van de beklaagde. Hij stuurde onophoudelijke berichten, steeds meer met een pornografische ondertoon. Er zijn talloze Whatsapp-berichten, waaruit ongewenst seksueel gedrag op het werk blijkt. Zo vormt het bericht waarin het onderlichaam van de heer Sabbe wordt getoond een belangrijk bewijselement.'

Machtsmisbruik

De aanklager verwees naar 'manipulatieve en opdringerige berichten en pornografische fantasieën' die gedeeld werden. 'Hij was haar chef en zij was in haar functie afhankelijk van hem. Ze zat in een positie waarin ze zeer moeilijk avances kon weigeren, ze had schrik dat ze geen chauffeur meer mocht zijn. De beklaagde heeft gebruik gemaakt van haar zwakkere positie ten opzichte van hem op de werkvloer.'

Ook de aanranding van de eerbaarheid is volgens het OM bewezen. 'De feiten van 19 december 2018 vallen er zeker onder. Sabbe nam vooraan (in de dienstwagen, nvdr.) plaats en vroeg tijdens de terugrit om ergens in de bossen te rijden. De vrouw weigerde en hij heeft haar aan de borsten en in het kruis betast.' (Belga)

Johan Sabbe werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van ongewenst seksueel gedrag op het werk. Sabbe ontkent dat hij haar heeft betast in het kruis en aan de borsten, en kadert het sturen van expliciete berichten en pikante foto's in een aantrekkingsspel tussen twee volwassenen.Het parket-generaal in Gent voerde een onderzoek naar de feiten, maar de tuchtrechtbank wachtte het resultaat niet af en legde in oktober zes maanden schorsing op, waarvan drie met uitstel. Bij de behandeling van de zaak voor de tuchtrechtbank had Sabbe gesteld dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd, en hij verwees naar chatconversaties tussen hen. Na het strafonderzoek besliste het parket-generaal dat Sabbe zich voor de strafrechter moet verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het openbaar ministerie gaf maandagnamiddag een overzicht van de feiten. 'Het verhaal begint met de aangifte van de vrouw, die chauffeur was van het dienstvoertuig van Sabbe vanaf 2017', zei de aanklager. 'Ze schetste een evolutie van vriendschap naar grensoverschrijdend gedrag van de beklaagde. Hij stuurde onophoudelijke berichten, steeds meer met een pornografische ondertoon. Er zijn talloze Whatsapp-berichten, waaruit ongewenst seksueel gedrag op het werk blijkt. Zo vormt het bericht waarin het onderlichaam van de heer Sabbe wordt getoond een belangrijk bewijselement.'De aanklager verwees naar 'manipulatieve en opdringerige berichten en pornografische fantasieën' die gedeeld werden. 'Hij was haar chef en zij was in haar functie afhankelijk van hem. Ze zat in een positie waarin ze zeer moeilijk avances kon weigeren, ze had schrik dat ze geen chauffeur meer mocht zijn. De beklaagde heeft gebruik gemaakt van haar zwakkere positie ten opzichte van hem op de werkvloer.'Ook de aanranding van de eerbaarheid is volgens het OM bewezen. 'De feiten van 19 december 2018 vallen er zeker onder. Sabbe nam vooraan (in de dienstwagen, nvdr.) plaats en vroeg tijdens de terugrit om ergens in de bossen te rijden. De vrouw weigerde en hij heeft haar aan de borsten en in het kruis betast.' (Belga)