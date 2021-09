Het netwerk van directeurs-generaal van de Europese crisiscentra komt op dinsdag 14 september voor het eerst bijeen in Brussel. De toplui zullen dan een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, zo kondigt het Nationaal Crisiscentrum aan.

Het netwerk werd in mei 2019 opgericht op initiatief van de Belgische, Nelderlandse en Luxemburgse crisiscentra, met de bedoeling om het beheer van mogelijke toekomstige noodsituaties voor te bereiden. Noodsituaties zoals de coronacrisis en de overstromingen van midden juli hebben 'eens te meer aangetoond dat er behoefte is aan meer internationale samenwerking en coördinatie om crisissen met grensoverschrijdende gevolgen voor te bereiden en aan te pakken', stelt het crisiscentrum.

De directeurs-generaal die deel uitmaken van het netwerk, zullen op 14 september een samenwerkingsprotocol ondertekenen om de doelstellingen van het netwerk te structureren. Het gaat onder meer om 'goede praktijken, deskundigheid en ervaring uit te wisselen en om gemeenschappelijke uitdagingen gecoördineerd aan te pakken'. De ondertekening zal plaatsvinden in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, en van Willem van de Voorde, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur en permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie.

