Het federaal bureau van het ABVV blaast donderdagnamiddag opnieuw verzamelen. De vakbondstop zet de bespreking voort van een mogelijke telfout bij de stemming over het sociaal akkoord. Een erg nipte meerderheid stemde in met het akkoord.

De achterban van de drie vakbonden keurde dinsdag het sociaal akkoord rond onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen goed. Bij het ABVV stemde 49,06 procent voor, en 49,01 procent tegen. In het zuiden van het land zou massaal zijn tegengestemd bij de rode vakbond. Nu gaan binnen de vakbond stemmen op dat er sprake is van een fout bij de telling. In die mate dat er woensdag een federaal bureau aan te pas kwam.

Na uren hoogspanning werd de vergadering 's avonds geschorst. Donderdag gaat de bespreking voort. Mogelijk zou de stemming ongeldig verklaard kunnen worden. Zonder goedkeuring van het ABVV is er geen sociaal akkoord. Dat betekent dat alles weer bij de regering terecht komt. Die zit daar niet op te wachten. De socialistische partijen zitten dan opgezadeld met een ontwerpakkoord dat door een deel van hun achterban is verworpen.

