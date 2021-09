Aan het waterzuiveringsstation van Pepinster, in de provincie Luik, zijn zondag verscheidene tonnen afval opgeruimd. De actie kaderde in de grote schoonmaak die Wallonië jaarlijks onder de noemer "Grand nettoyage" houdt.

"Bijna 500 vrijwilligers uit heel Wallonië maar ook uit Vlaanderen hebben deelgenomen aan de schoonmaak van het zuiveringsstation van Pepinster", zei Valérie Cartiaux, woordvoerster van de vereniging Be Wapp. Het afval bestond vooral uit dingen die door het water meegesleurd waren bij de overstromingen van juli, zoals bomen, huishoudapparaten en plastic, aldus de woordvoerster.

De actiedag werd door Be Wapp, het rivierencontract Vesder, River Cleanup, de gemeente Pepinster en het waterzuiveringsstation georganiseerd.

Tachtigduizend deelnemers aan "Grand Nettoyage" in Wallonië

Meer dan tachtigduizend mensen hebben deelgenomen aan de zevende editie van de "Grand Nettoyage", de schoonmaakactie van straten, voet- en fietspaden, en rivieren in Wallonië. Dat maakte Benoit Bastien bekend, algemeen directeur van Be WaPP, de vzw achter de actie. "We zien duidelijk de schade van het noodweer, wat deze grote schoonmaakactie nog zinvoller maakte."

Normaal vindt de schoonmaakactie plaats in de lente, maar voor het tweede jaar op rij moest ze uitgesteld worden door de coronacrisis. De actie begon donderdag en duurt tot zondag. Het aantal deelnemers verdubbelde nagenoeg in vergelijking met 2020. Zo kon 165 ton afval opgehaald worden, ondanks enkele beperkingen door het coronavirus. "Niet minder dan 683 scholen deden mee, wat goed was voor 50.000 leerlingen", zei Bastien. "We merken ook een grotere deelname van bedrijven. Er waren er 120 betrokken, goed voor in totaal 2.000 personen."

Verder namen 12.000 particulieren deel, 8.000 personen uit het verenigingsleven en 3.000 Waalse ambtenaren. Anders dan andere jaren hadden Be WaPP en partners aangepast materiaal om de oevers van rivieren schoon te maken, zoals bootjes. Ze konden de oevers zo weer glans geven na de overstromingen. "Hier in Thon-Samson hebben we samen met de vzw Contrat de Rivière Haute-Meuse een kapotte caravan uit het water gehaald en de palen van een tent", zei Bastien. "We zien duidelijk de schade van het noodweer, wat deze grote schoonmaakactie nog zinvoller maakte."

