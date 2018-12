Tommelein stopt toch eind december als Vlaams minister

Geert Bourgeois betreurt het vertrek van Tommelein, maar wenst hem ook veel succes toe als burgemeester. 'Ik hoop dat mevrouw Rutten een goede vervanger zal aanduiden, want er ligt nog veel werk op de plank', voegt Bourgeois nog toe. Het is inderdaad aan Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten om een vervanger in de Vlaamse regering aan te duiden.

Actief in banksector

De 56-jarige Tommelein, vader van vijf kinderen, heeft Vlaams-nationalistische roots. Van 1985 tot 1992 was hij voorzitter van de VUJO (Volkunie-jongeren). In dat jaar stapte de Oostendenaar met een aantal partijgenoten zoals Jaak Gabriëls en Hugo Coveliers over naar de VLD, de verruimde liberale partij van Guy Verhofstadt.

Voor zijn politieke carrière was Bart Tommelein actief in de banksector bij Anhyp, waar hij betrokken was bij de fusie met Ippa tot Axa. Hij was er onder meer verkoopsleider, distributiedirecteur en vermogensbeheerder.

Tommelein werd in 2000 raadgever en later woordvoerder van Vlaams minister-president Patrick Dewael. In 2003 werd hij verkozen in de Kamer en mocht hij vanaf 2008 de Open Vld-fractie leiden. Hij was voorzitter van de Fortiscommissie die begin 2009 werd geïnstalleerd en moest nagaan in hoeverre er politieke beïnvloeding is geweest in het gerechtelijk dossier rond de verkoop van Fortis. Later dat jaar maakte hij de overstap naar het Vlaams Parlement en werd hij als gemeenschapssenator andermaal fractieleider. Dat bleef hij tot in 2013, toen hij de senaat moest verlaten omdat zijn mandaat onverenigbaar was met een lokaal uitvoerend mandaat.

Sterkhouder van de liberalen

Ondanks een harde campagne tegen de sp.a van Johan Vande Lanotte verlengde Tommelein na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de coalitie met de socialisten. Hijzelf werd eerste schepen. In het Vlaams Parlement ontpopte Bart Tommelein zich tot mediaspecialist, waarbij hij zich zwaar verzette tegen het derde televisienet van de openbare omroep en pleitte voor het afstoten van de radiozender Donna, later MNM.

Nadat Sas van Rouveroij in 2013 het fractievoorzitterschap voor bekeken had gehouden, nam Tommelein die functie over. Tommelein trok in 2014 de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen en was na de verkiezingen in de running om minister van Media te worden, een portefeuille die uiteindelijk bij Brusselaar Sven Gatz belandde. Tommelein belandde in de federale regering, waar hij staatssecretaris voor Sociale Fraude, Privacy en Noordzee werd en zich bezighield met de invoering van flexi-jobs en de witte kassa in de horeca. Als staatssecretaris voor Privacy bond de liberaal de strijd aan met Facebook.

Toen Annemie Turtelboom eind april 2016 omwille van de kritiek op de 'Turteltaks' ontslag nam als Vlaams minister, nam Tommelein haar plaats in. Hij ruilde de federale regering in voor de Vlaamse en werd Vlaams viceminister-president en minister voor Begroting, Financiën en Energie. Tommelein ontpopte zich snel, in zijn typerende stijl als communicatieve wervelwind, tot sterkhouder van de liberalen in de regering-Bourgeois.

'Oostende roept'

Bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 slaagde Tommelein erin om in Oostende de sjerp te veroveren en grote concurrent Johan Vande Lanotte en diens Stadslijst naar de oppositiebanken te sturen. Eerst was Tommelein nog van plan om de rit als Vlaams minister uit te doen tot aan de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 (en zich tot die tijd te laten vervangen als burgemeester), maar de Oostendenaar veranderde van gedacht. 'De uitdagingen in Oostende zijn te groot. Oostende roept. Ik wil samen met mijn team meteen op volle kracht uit de startblokken schieten', aldus Tommelein.