Tommelein, Dedecker en Van Quickenborne leggen eed af als burgemeester

Het werd nog een drukke bedoening in de ambtswoning van gouverneur Decaluwé. Om half tien mocht Bart Tommelein (Open VLD) als eerste op visite bij de gouverneur, om er daarna de eed af te leggen. Er is onder meer gesproken over de veiligheid rond de haven van Oostende.

'De ploeg blijft het belangrijkste. Burgemeester worden van uw stad is altijd belangrijk, ook voor mij als geboren en getogen Oostendenaar', verklaarde Tommelein.

Vlaamse regering neemt bevoegdheden over De Vlaamse regering heeft sinds maandag geen minister van Energie en Financiën meer, nu Tommelein zich teruggetrokken heeft uit de Vlaamse regering. In afwachting van de eedaflegging van zijn opvolger Lydia Peeters, zullen Tommeleins vroegere bevoegdheden voor een tijdje collegiaal door de Vlaamse regering worden uitgevoerd, zo blijkt uit een regeringsmededeling. De functie van viceminister-president is maandag overgenomen door minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open VLD). Gatz neemt ook het kabinetspersoneel van Tommeleins vicekabinet over. De medewerkers van de vakkabinetten worden in afwachting van Peeters' eedaflegging opnieuw gedetacheerd of aangesteld. Het eerder aangekondigde ontslag van Tommelein werd maandag afgehandeld via een elektronische ministerraad.

Na Tommelein volgden nog Koenraad Degroote van Dentergem, Ivan Delaere van Pittem en Bert Maertens van Izegem.

Tegen de middag was het de beurt aan Jean-Marie Dedecker van Middelkerke. 'De mooiste handtekening die ik ooit moest zetten', aldus Dedecker die zich snel hernam. 'Op die in mijn trouwboekje na, uiteraard', lachtte hij.

Vincent Van Quickenborne had zijn vrouw en dochtertje Bo meegenomen. Zij stal de show toen ze de vlaggen neertrok kort voor de eedaflegging.

Na Van Quickenborne was het nog de beurt aan Dirk Walraet van Spiere-Helkijn en Eddy Lust van Menen. Die laatste zorgde op 14 oktober voor een verrassing van formaat door de CD&V van Martine Fournier, nochtans dé grote winnaar in Menen, buitenspel te zetten met een coalitie tussen zijn Open VLD, N-VA en SP.A