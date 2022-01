In een interview met De Zondag legt de voorzitter van het Vlaams Belang, Tom Van Grieken (35), het partijstandpunt rond vaccinatieplicht uit, en verdedigt hij de aanduiding van een anti-vaccinveearts voor de hoorzittingen over de kwestie. Hij geeft ook bakkenvol kritiek op de N-VA.

Razend was hij, legt Van Grieken uit aan De Zondag, toen hij maandag het opiniestuk van Conner Rousseau las, waarin de Vooruit-voorzitter niet-gevaccineerden wilde weren uit het sociale leven.

'Waar zijn we mee bezig? Ik was woedend, écht. Hij doet denken aan de manier waarop de Chinese communisten de vrijheden beperken. Elke vezel van mijn lijf zal zich daartegen verzetten. Vrijheid is géén gunst. Bovendien is zijn stelling gebaseerd op het CST (covid safe ticket, red.).'

Van Grieken wil het CST afschaffen. Wat komt er dan in de plaats, vraagt De Zondag.

'Niets. Ik wil geen samenleving waar burgers de medische gegevens van andere burgers controleren. Het CST geeft trouwens een vals gevoel van veiligheid. Ook wie groen licht heeft, kan het virus oplopen. Ik heb het zelf meegemaakt.'

Wat dan wel?

'Wij vinden wel dat het gezond verstand eindelijk moet primeren. Vaccinatie is een deel van de oplossing, ventilatie is dat ook. Zit je in een gesloten ruimte zonder ventilatie, doe dan een mondmasker aan. Dát is gezond verstand. En wat de ziekenhuizen betreft: maak eindelijk werk van meer handen en meer bedden. Dat zou tenminste een duurzame oplossing zijn.'

Veearts Vanden Bossche

Gelooft hij echt in het vaccin? wil De Zondag weten.

'Já. Het vaccin werkt, zeker voor oudere en kwetsbare mensen. Ik ben zelf ook gevaccineerd en ik zal mijn booster nemen.'

Waarom stuurt zijn partij dan veearts Geert Vanden Bossche naar de parlementaire hoorzittingen over verplichte vaccinatie? Die man verspreidt foute informatie over het vaccin.

Van Grieken: 'Alle mogelijke standpunten moeten daar aan bod komen, vinden wij'.

Hij meent dat het vaccin niet werkt, hij waarschuwt zelfs voor een wereldwijde ramp door de vaccins, werpt De Zondag tegen.

'Ik ga niet akkoord met wat hij zegt, maar hij heeft wel evenveel recht van spreken als een Marc Van Ranst.'

'Sla toch eens op tafel, man'

Verder in het interview geeft Van Grieken uitvoerig kritiek op de N-VA, zijn politieke rivaal en verhoopte potentiële partner.

'Vlaanderen is in ijltempo een tweede België aan het worden', zegt hij. 'Het idee "wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter" is helaas in rook opgegaan: dát is het palmares van Bart De Wever. En hoe Jan Jambon in deze crisis aan het handje loopt van Alexander De Croo (Open VLD) ... Jambon is een leeuw zonder klauwen. Sla toch eens op tafel, man. Als hij zegt dat de cultuursector open zal blijven, dan wordt ze gesloten. Als hij zegt dat de scholen open zullen blijven, dan komt er week extra vakantie. Nu zegt hij dat het CST zal afgeschaft worden. Wat denkt u dat er zal gebeuren?'

Lees het volledig interview in De Zondag via deze link.

