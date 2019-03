Tom Van Grieken: 'Stem voor Vlaams Belang is een rechtse maar sociale stem'

'Een stem voor het Vlaams Belang is een nuttige stem, want een rechtse maar ook een sociale stem'. Zo sloot partijvoorzitter Tom Van Grieken zaterdag het partijcongres in Gent af. Naast de gekende eisen op communautair vlak en inzake migratie, was er ook veel aandacht voor onderwijs, milieu en Europa.

Van Grieken haalde ook zwaar uit naar de N-VA en de V-dagen die de partijen in aanloop van de verkiezingen organiseert. Die V staat niet Vlaanderen of vooruitgang, maar voor vergeet. 'Vergeet dat ze 5 jaar niets communautairs gedaan hebben; vergeet dat ze sociaaleconomisch een ramp waren; vergeet dat het gat van in de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro; vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden', haalde de Vlaams Belangvoorzitter uit.

En hij vervolgde met het half miljoen immigranten dat deze legislatuur in het land binnengekomen zijn, de 132.000 Belgische paspoorten die uitgereikt werden, de jaarlijks 50.000 migranten die via gezinshereniging naar ons land gekomen zijn, de 4,6 miljoen subsidies aan de islam, ... 'en vergeet vooral dat het een N-VA'er was die humanitaire visa verkocht aan mensen in miserie'. 'De N-VA van 2019 is geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem. Denk eraan op 26 mei', klonk het.