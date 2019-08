SP.A Antwerpen moet zo snel mogelijk een ledenvergadering bijeenroepen. Dat zegt oud-burgemeester Bob Cools. Lokaal voorzitter Tom Meeuws is voorzichtiger.

'Als N-VA straks echt een bar, asociaal beleid wil doordrukken in Vlaanderen, vormt dat een probleem in Antwerpen. Dat is zeker. Dan moet je als partij overwegen om het bestuur te verlaten', vertelt Cools. De socialist heeft drie decennia Antwerpse toppolitiek op zijn palmares staan: eerst als schepen, vervolgens als burgemeester en daarna als OCMW-voorzitter.

Cools heeft een probleem met de Vlaamse startnota van Bart De Wever (N-VA). In de nota, die als uitgangspunt dient voor de centrumrechtse regering Jambon I, staat onder meer dat grote steden zoals Antwerpen, Gent en Mechelen binnenkort geen geld meer krijgen voor de bouw van extra sociale woningen. Dat terwijl in De Wevers Antwerps bestuursakkoord met SP.A de komst van 5.000 extra sociale woningen wordt beloofd. 'De startnota lijkt me een casus belli (onmiddellijke aanleiding tot oorlog, nvdr.)', reageert de politicus.

Lokaal SP.A-voorzitter en Antwerps schepen Tom Meeuws zegt bij VRT NWS dat ook hij sommige passages in de Vlaamse startnota niet ziet zitten. 'Mijn haren gaan recht staan als je die startnota leest, dat is bij alle rechtgeaarde socialisten zo', aldus Meeuws, die onder meer verwijst naar het stuk over sociale woningen.

Een breuk zit er echter niet meteen aan te komen. 'Wij hebben in december een bestuursakkoord afgesloten waar wél veel sociale accenten in zitten, in tegenstelling tot de Vlaamse startnota', vindt Meeuws. 'We gaan ervan uit dat onze coalitiepartners het bestuursakkoord gaan honoreren.'

Met dat laatste valt hij Antwerps SP.A-fractieleider in de gemeenteraad Yasmine Kherbache bij, die vrijdag al had gesteld dat de Antwerpse coalitiepartners het bestuursakkoord moeten respecteren. 'Als een nieuwe Vlaamse regering een cruciaal andere richting zou uitgaan dan datgene wat wij in een bestuursakkoord hebben afgesproken in de grootste stad van Vlaanderen, gaan wij uiteraard rond de tafel zitten met onze coalitiepartners', voegt Meeuws er nog aan toe. Hij rekent onder meer op Bart De Wever en Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) om als Vlaamse onderhandelaars de armoedebestrijding in steden te verdedigen.

Ook de nationale SP.A-leiding blijft voorzichtig. Op het hoofdkwartier rekent men erop dat CD&V en Open VLD de startnota van De Wever nog afzwakken tijdens de onderhandelingen.