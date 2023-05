Tom Lanoye over bedroevend leesniveau: ‘Opeens sta ik op dezelfde lijn als cultuurflaminganten’

‘Ik vind het makkelijk om de schuld bij de ouders te leggen’, zo reageert Tom Lanoye op het nieuws dat Vlaamse leerlingen opnieuw achteruit zijn gegaan voor begrijpend lezen. Hij wil een taalstrijd zien voor het Nederlands, maar daarom niet tegen een andere taal zoals het Engels.

Het was in de marge van zijn huldiging als ridder in de orde van de kunsten en de letteren op de Franse ambassade dat persagentschap Belga Tom Lanoye voor de camera een vraag stelde over het bedroevend leesniveau van Vlaamse kinderen.

Opvallend is dat hij bijna voor een Vlaamse taalstrijd pleit: ‘Er wordt weinig gelezen en er wordt meer in het Engels gelezen. Onze universiteiten gaan hoe langer hoe meer in het Engels doceren en opeens sta ik op dezelfde lijn als de flaminganten, als de cultuurflaminganten. Maar mijn taalstrijd is niet tegen een taal. Ik wil niet tegen het Engels of Frans ageren. Het is een strijd voor het Nederlands. Dat is de kern. Mijn persoonlijke taalstrijd is zo goed mogelijk dingen proberen te maken in het Nederlands.’

Ouders

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts wees vooral op de verantwoordelijkheid van de ouders. Lanoye bekijkt dat enigszins anders. ‘Ik vind het makkelijk om de schuld bij de ouders te leggen, om de schuld te leggen bij de mensen die niet genoeg Nederlands kennen. Ik denk dat het probleem groter is.’

Tom Lanoye ziet ook een opdracht voor zichzelf en zijn collega-schrijvers. ‘Als ik ga optreden, dan krijg ik de mensen wel mee. Ik wil niet de schuld bij de schrijvers leggen, maar we zullen veel meer uit onze schulp moeten komen. We zullen veel meer lezingen in bibliotheken en theaters moeten geven. Wij moeten het “spoken word” omarmen. Dat is geen uitwas van de echte literatuur, dat is echte literatuur.’