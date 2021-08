is radiopresentator. Vanaf 30 augustus presenteert hij op Qmusic Club De Cock. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 48 minuten en 7 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Als freelancer ben ik bijna altijd aan het werk, al voelt dat nooit zo. Ik ben net terug van twee weken boerderijvakantie met de familie, maar ik ben tijdens die vakantie ook naar Amsterdam en Brussel gereden voor opdrachten. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Ik ben een fervente nieuwsjunk, dus ook dan volg ik alle nieuwsapps. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Vorig jaar ben ik met mijn man en vier kinderen - onze dochter, twee nichtjes en een neefje - gaan kamperen in Frankrijk. Een magische week. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Mijn man en ik stonden anderhalf jaar op de eerste plaats van de adoptiewachtlijst. Al die tijd stond ons leven dus on hold. Na een jaar beslisten we last minute om toch Nieuwjaar te vieren in een all-inhotel in Turkije: vréselijk. Goedkope schuimwijn, zatte Russen en bar slecht weer. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Deze vakantie werd ik omver geblazen door de Patrick Melrose-romans van Edward St Aubyn. Maar het meest geniet ik van postapocalyptische fictie, zoals The high house van Jessie Greengrass. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Ik ben vooral onze familievakanties in eigen land - bij voorkeur op een actieve boerderij - nog meer gaan appreciëren. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Elk jaar ga ik skiën met vrienden en dan gaan we weer uit als 16-jarigen. Ons jaarlijks weekje escapisme. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Wel aan mijn 'summer of love' in 2001, het jaar waarin Krezip optrad op Marktrock. Mijn eerste kus, mijn eerste keer seks (met een meisje) en mijn eerste verliefdheid (op een jongen). Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Na elke fijne vakantie droom ik ervan om voorgoed op die plek te blijven. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Op mijn 17e kwam mijn debuutroman uit en omdat iedereen een tweede boek verwachtte, huurde ik twee jaar later een appartement aan zee om te schrijven. Een totale ramp: diezelfde dag al reed ik weer naar huis. Maar toen ik enkele jaren geleden op een burn-out afstevende, heeft een solotrip naar Barcelona me toch veel deugd gedaan. Sindsdien trek ik er een paar keer per jaar alleen op uit, vooral om te schrijven. Het liefst naar Koksijde: de zee is mijn 'spirit animal'. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Ik lees permanent mijn mails en neem af en toe virtueel deel aan een vergadering. Maar dat deert me totaal niet. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Alleen voor Tien Om Te Zien Live in Middelkerke. De affiche is om duimen en vingers bij af te likken. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Eigenlijk niet. Ik ben ook tijdens het jaar een gelukzak. Wat was voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer? De gouden medaille van Nina Derwael. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Ik heb veel aan soul searching gedaan en leef nu dichter bij mezelf. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? In Koksijde, met zicht op zee. En in het buitenland? Op het Griekse eiland Tinos, met z'n kleine dorpjes en heerlijke eten. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? In Casilda, 'ons' dorp in Argentinië waar mijn man ooit studeerde en waarnaar we om de twee jaar terugkeren, voor een schildpaddentraag bestaan. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Sihame El Kaouakibi. Ik wil haar eventuele fouten niet verdedigen, maar zo'n venijnige karaktermoord verdient niemand.