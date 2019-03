Toezichthouder zeer kritisch voor Limburgse detentiecentrum voor jongeren: 'Het lijkt soms op een gevangenis voor volwassenen'

De Commissie, die bestaat uit zogenaamde maandcommissarissen, werd door het Vlaams Parlement opgericht binnen de structuur van het Kinderrechtencommissariaat. De medewerkers bezoeken alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven.

Na hun bezoek stellen de medewerkers dan rapporten en adviezen op. De Commissie van Toezicht is echter geen formeel inspectieorgaan - die rol neemt de Zorginspectie op zich.

Toch drukken de toezichthouders zich bijzonder kritisch uit over een welbepaald detentiecentrum in Tongeren. Het gaat om het centrum De Wijngaard, waar vijftien jongens verblijven. Het zijn jongeren die 'uit handen zijn gegeven'. Dat betekent dat ze op het moment van de feiten 16 of 17 jaar waren en de jeugdrechter oordeelde dat de jeugdhulp niet meer zou helpen.

Volgens het rapport 'maakt de verouderde infrastructuur een menswaardige opvang onmogelijk' in het detentiecentrum. 'Er zijn pogingen gedaan voor opfrissingswerken, maar dat kan de oude staat van het gebouw niet verdoezelen.'

Gevangenis

En daar blijft het niet bij. 'Het lijkt soms sterk op een gevangenis voor volwassenen. De jongeren volgen een strikt regime, blijven meer in hun cel, en de begeleiding is gericht op hun re-integratie. Er is geen groepsleven.'

De toezichthouder vraagt daarom 'menswaardiger leefomstandigheden voor de jongeren'.

Hoe dan ook is het niet de eerste keer dat het Limburgse detentiecentrum in opspraak komt. Zo wordt De Wijngaard door critici soms omgedoopt tot 'de hel van Tongeren'.

In het rapport behandelen de commissarissen ook de drie grote gemeenschapsinstellingen, de vier besloten private instellingen en de zogeheten proeftuinen - samen goed voor zo'n 350 jongeren. De commissie gaat ervan uit dat de jongeren meer nood hebben aan het doorbreken van routine. Daarnaast vraagt ze dat jongeren 'vlot kunnen uitstromen naar de reguliere jeugdhulp'.