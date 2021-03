Premier Alexander De Croo spoort iedereen aan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat doet hij in een videoboodschap naar aanleiding van de eerste verjaardag van de pandemie. 'Je laten vaccineren is een daad van solidariteit', aldus de premier.

Morgen/donderdag is het precies één jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus uitriep tot een wereldwijde pandemie.

Het longvirus spaarde ook ons land niet, brengt premier Alexander De Croo in herinnering. 'Ons land ging door een bijzonder zware eerste en tweede golf. We verloren meer dan 22.000 landgenoten', zegt hij in een videoboodschap. De premier denkt daarbij aan de families die het voorbije jaar iemand verloren aan de gevolgen van covid-19. 'Dit is een verlies dat we samen met jullie dragen.'

De premier denkt ook aan de vele getroffen zelfstandigen, tijdelijk werklozen en jongeren, die 'in de mooiste tijd van hun leven de pauzeknop moesten indrukken'. 'We zijn die beproeving enkel maar doorgekomen omdat, naast al dat negatieve, naast die zware tol van corona, ook heel veel positieve krachten in beweging kwamen', zegt De Croo. Hij heeft het onder meer over de inspanningen van de zorgverleners, maar ook van de mensen in de logistiek, de supermarkten of de postbodes, 'om er maar enkelen te noemen'.

De Croo blikt daarnaast vooruit op de toekomst. In de loop van het voorjaar kunnen de strenge coronaregels mogelijk versoepeld worden, al moeten we volgens de eerste minister wel voorzichtig blijven. 'Ik besef zeer goed dat, hoewel de regels in ons land vrijer zijn dan in andere landen, ze zeer ingrijpend blijven. Dat is ook de reden waarom ik in alle helderheid zeg: we zullen geen enkele maatregel een dag langer aanhouden dan nodig is. Niet de avondklok. Niet het reisverbod. Niet de regels binnen. Maar ook voor het omgekeerde moeten we uitkijken. Als we te snel al die regels overboord gooien, loopt het opnieuw mis.'

De vaccinatiecampagne is dé sleutel naar de vrijheid, zegt de premier. 'In maart, april en mei rekenen we in totaal op 7,5 miljoen vaccins. Dat is een pak meer dan de voorbije maanden. Die moeten zo snel mogelijk worden gezet.' De Croo spoort iedereen dan ook aan om zich te laten inenten. 'Het is belangrijk dat iedereen zijn engagementen nakomt, in de eerste plaats de vaccinproducenten. Maar ook wij allemaal. Laat je vaccineren. Om jezelf te beschermen, maar ook om je familie, vrienden, ons allemaal toe te laten de draad van ons leven weer op te nemen. Je laten vaccineren is een daad van solidariteit.'

De premier benadrukt nog dat de vaccins veilig en effectief zijn. 'Meer zelfs: ze zijn een wetenschappelijke triomf waar Belgische wetenschappers een cruciale rol in hebben gespeeld.'

