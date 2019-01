Toen de Z.19 Sonja in de Noordzee verdween: 'Een schipper vergaat meestal mee met zijn schip'

In de hete zomer van 2018 kapseisde de Z.19 Sonja op de Noordzee. Twee vissers kwamen om. Dit is het verhaal van hen die achterbleven. 'Ik wilde ze redden, maar dan was ik zelf dood.'