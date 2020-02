Minister Ben Weyts (N-VA) wil een verplichte toelatingsproef voor álle opleidingen in het hoger onderwijs. Wie zakt, moet verplicht op remediëring. Dat schrijven de Mediahuis kranten woensdag.

Wie zich in Vlaanderen aan het hoger onderwijs wil inschrijven, botst bij heel wat opleidingen op een wirwar van instap-, ijkings- en toelatingsproeven. De Vlaamse regering wil nu een stap verder gaan.

'Ik zou graag toelatingsproeven invoeren voor het hele hoger onderwijs, voor alle opleidingen', zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij deed dat in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. 'Wat mij betreft, moeten er aan die toelatingsproeven ook bindende gevolgen worden verbonden.'

Die bindende gevolgen zijn geen kwestie van alles of niets, licht Weyts toe. Hij wil geen algemene toelatingsproef, zoals bij de geneeskunde. Met andere woorden: wie niet slaagt, kan toch nog starten met de opleiding.

Wel wil Weyts verplichte remediëring en bijscholing. 'Als er tekortkomingen zijn voor een student met zijn opleiding begint, dan moeten die geremedieerd worden', zegt Weyts. 'Minstens in het eerste jaar. Anders zijn die ijkingsproeven natuurlijk een maat voor niets.'

De Vlaamse studenten zijn principieel niet tegen een verplichting, maar willen wel zeker zijn dat het allemaal niet te veel wordt. 'De haalbaarheid is zeker een bezorgdheid', zegt Dylan Couck van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

