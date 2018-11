Timmermans wordt centrumlinkse kandidaat voor voorzitterschap Europese Commissie

Dat heeft de Europese koepelpartij maandag aangekondigd na de terugtrekking van de Slovaakse tegenkandidaat Maros Sefcovic.

Sefcovic stuurde maandag een brief naar partijvoorzitter Sergej Stanishev met de boodschap dat hij zijn kandidatuur opgeeft. "Maros is een echte teamspeler", reageert Stanishev, die beklemtoont dat Sefcovic een belangrijke rol zal blijven spelen in de campagne voor de Europese verkiezingen van 2019, ook buiten de Slovaakse landsgrenzen.

De beslissing van Sefcovic maakt de weg vrij voor Frans Timmermans als sociaaldemocratisch Spitzenkandidat. De Nederlander, die eerste vicevoorzitter is in de huidige Commissie van Jean-Claude Juncker, zal volgens Stanishev "een verandering van koers voor Europa" belichamen, en "sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en duurzaamheid in het hart van ons verkiezingsprogramma" plaatsen.

De Europese politieke partijen zijn volop bezig met de nominatie van een boegbeeld voor de Europese verkiezingen. Die wordt de campagne ingestuurd als hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie.

Donderdag kiezen de christendemocraten en conservatieven van de Europese Volkspartij hun kandidaat. Zij hebben de keuze tussen de Duitser Manfred Weber en de Fin Alexander Stubb.