Staatssecretarissen voor Consumentenbescherming en Privacy, Eva De Bleeker en Mathieu Michel, willen kinderen beter beschermen op TikTok. Ze verzoeken daartoe dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar eerdere positie, om zich aan te sluiten bij een onderzoek bij de Ierse Gegevensbeschermingsautoriteit, herbekijkt.

TikTok is, samen met Instagram, het populairste socialmediakanaal bij kinderen tussen 12 en 16 jaar. Uit diverse klachten en onderzoeken is gebleken dat de bescherming van de gebruikers, en van kinderen in het bijzonder, te wensen overlaat wat betreft de naleving van de consumentenwetgeving en de gegevensbescherming.

Op Europees niveau onderzoekt de Ierse Gegevensbeschermingsautoriteit momenteel al hoe TikTok gegevens van kinderen beheert en verwerkt.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft zich bij dit onderzoek aangesloten. Staatssecretarissen De Bleeker en Michel vragen dat de Gegevensbeschermingsautoriteit bestudeert wat ook op nationaal niveau te ondernemen zou zijn. Hiermee willen ze het risico op een 'bottleneck' in Ierland zoveel mogelijk vermijden. Op die manier zou onze Gegevensbeschermingsautoriteit aansluiten bij gelijkaardige onderzoeken van de Nederlandse en Italiaanse autoriteiten.

'Kinderen en jongeren moeten zich bewust zijn van wat er met hun gegevens kan gebeuren. Het kan niet dat een groot bedrijf als Tiktok, met vooral jongeren als klant, zich verschuilt achter dubbelzinnigheden. Correcte en transparante informatie is een basis consumentenrecht', aldus staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker. 'Ik wil voor onze burgers, en onze jongeren in het bijzonder, een digitale omgeving met eenzelfde niveau van bescherming als in de reële wereld. Daarom richten we ons met deze vraag tot de Gegevensbeschermingsautoriteit', besluit staatssecretaris voor Privacy Mathieu Michel.

