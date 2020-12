Werknemers die uit het buitenland terugkeren en een week in quarantaine moeten maar niet kunnen telewerken, zullen in tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Dat meldt de federale minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS).

'We denken dat er geen alternatief is', aldus de woordvoerder van de minister. 'Dat is a priori de enige mogelijkheid.'

De werkgeversorganisaties drukten woensdagavond hun ongerustheid uit over de praktische gevolgen van de maatregelen van het overlegcomité voor de werking van bedrijven. Het VBO had gevraagd dat tijdelijke werkloosheid zou mogelijk zijn voor werknemers die een week in quarantaine moeten en niet kunnen telewerken.

