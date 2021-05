Niet alleen viroloog Marc Van Ranst, maar in totaal een tiental personen zou extra bewaking krijgen ­tegen de voortvluchtige ­militair Jürgen Conings.

Dat zeggen welingelichte bronnen, volgens Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Gevreesd wordt dat zij een doelwit zouden kunnen zijn.

Conings had in zijn afscheidsbrief geschreven dat hij niet 'verder wil in een wereld waarin de politieke elite en de virologen beslissen hoe er geleefd moet worden'. Viroloog Marc Van Ranst werd daarin niet bij naam genoemd, maar eerder zou Conings op sociale media al van leer getrokken zijn tegen de man. Nog voor de verspreiding van het opsporingsbericht over Conings werden Van Ranst en zijn gezin in een safehouse geplaatst.

'Geenn commentaar'

Sindsdien zouden er dus nog een aantal mensen bijgekomen zijn die extra bescherming krijgen. Bij die groep zouden geen andere virologen zitten, maar wel een advocaat, zo werd vernomen. Het is niet geheel duidelijk wat hij en de andere betrokkenen verder met de zaak te maken hebben, maar de politie vreest wel dat ze een eventueel doelwit kunnen zijn van de voortvluchtige militair.

Het federaal parket kon en wilde het nieuws over de extra bescherming niet bevestigen. 'Wij communiceren niet over de beveiliging van personen', aldus woordvoerster Wenke Roggen.

Dat zeggen welingelichte bronnen, volgens Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Gevreesd wordt dat zij een doelwit zouden kunnen zijn.Conings had in zijn afscheidsbrief geschreven dat hij niet 'verder wil in een wereld waarin de politieke elite en de virologen beslissen hoe er geleefd moet worden'. Viroloog Marc Van Ranst werd daarin niet bij naam genoemd, maar eerder zou Conings op sociale media al van leer getrokken zijn tegen de man. Nog voor de verspreiding van het opsporingsbericht over Conings werden Van Ranst en zijn gezin in een safehouse geplaatst. Sindsdien zouden er dus nog een aantal mensen bijgekomen zijn die extra bescherming krijgen. Bij die groep zouden geen andere virologen zitten, maar wel een advocaat, zo werd vernomen. Het is niet geheel duidelijk wat hij en de andere betrokkenen verder met de zaak te maken hebben, maar de politie vreest wel dat ze een eventueel doelwit kunnen zijn van de voortvluchtige militair. Het federaal parket kon en wilde het nieuws over de extra bescherming niet bevestigen. 'Wij communiceren niet over de beveiliging van personen', aldus woordvoerster Wenke Roggen.