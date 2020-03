Een tiental mensen heeft dit weekend klacht ingediend bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) tegen strafpleiter Sven Mary. Die zei in een interview voor de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws (HLN) dat hij geen vrouwelijke advocaten meer aanneemt sinds een #MeToo-incident met een vrouwelijke stagiaire.

'Wij nemen geen vrouwen meer aan na een incident met een stagiaire', zei Mary in een interview met Het Laatste Nieuws. 'De stagiaire beweerde dat ze haar slechte evaluatie te danken had aan het feit dat ze niet op mijn avances was ingegaan.' Sindsdien is de man 'voorzichtig' en neemt hij geen vrouwelijke advocaten meer aan. De uitspraak zorgde dit weekend voor een mediastorm en het IVGM meldde maandag al 'een tiental klachten' te hebben gekregen. Wat de advocaat riskeert en of er iets met de klachten gedaan zal worden, is voorlopig onduidelijk.

