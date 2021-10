In Brussel zijn zondag tienduizenden mensen op de been voor de klimaatmars. Volgens de eerste telling van de politie zijn ze met 25.000, de organisatoren schatten hun aantal op 70.000. De aanwezigen vragen dringend meer actie voor het klimaat, aan de vooravond van de klimaattop COP26 in Glasgow.

'De planeet is te heet, de regering doet geen reet', is een van de slogans waarmee de stoet door de Brusselse straten trekt.

Op de Klimaatmars te Brussel op 10 oktober 2021. © Belga

Volgens de Klimaatcoalitie, die de mars mee organiseert, is de boodschap simpel: 'wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen', klinkt het. 'We hebben nood aan een Belgische Green New Deal en we stellen meer dan 100 concrete oplossingen voor om dit te bewerkstelligen.' De duizenden deelnemers aan de mars worden aangemoedigd door nog eens honderden mensen aan het parcours.

Spijbelacties

Naast de grote klimaatmars van zondag, staan er de komende weken ook opnieuw 'spijbelacties' gepland. Dat heeft Anuna De Wever, een van de gezichten van de Belgische klimaatbetogingen, zondag aangekondigd in De Zevende Dag en in VTM NIEUWS.

Op de Klimaatmars te Brussel op 10 oktober 2021. © Belga

Van 31 oktober tot 12 november vindt in Glasgow de klimaattop van de Verenigde Naties (COP26) plaats. Om de druk op de ketel te verhogen, komen ook de wekelijkse spijbelacties de komende weken terug, aldus Anuna De Wever. De eerste staat gepland op 22 oktober in Gent. 'Als we de regels breken, is er meer aandacht voor de actie, en dus meer aandacht voor het klimaat', klinkt het.

Ook in Louvain-la-Neuve zou al een spijbelactie zijn gepland.

De Klimaatmars te Brussel op 10 oktober 2021. © Belga

