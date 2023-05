Tienduizend deelnemers verwacht op nationale ‘Delhaize-manifestatie’

Een nationale manifestatie tegen sociale dumping en aanvallen op het stakingsrecht vandaag/maandag in Brussel, zal naar verwachting van de vakbonden 10.000 à 15.000 deelnemers trekken.

De nationale betoging is een organisatie van ACV, ABVV en ACLVB. Directe aanleiding voor de manifestatie, die om 11.00 uur vertrekt aan het Brusselse Noordstation en eindigt aan Brussel-Zuid, is het sociaal conflict bij Delhaize. De supermarktketen wil alle eigen winkels verzelfstandigen, maar de vakbonden vrezen dat dat zal resulteren in slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de duizenden personeelsleden in de eigen winkels.

De vakbonden spreken over sociale dumping en willen vermijden dat dit model uitbreidt naar andere sectoren. Ze hekelen ook de aanvallen op het stakingsrecht tijdens het conflict bij Delhaize, zoals het inzetten van deurwaarders en het beroep doen op politie. Op die manier, aldus de vakbonden, wordt geraakt aan het recht op collectieve actie.

De betoging wordt interprofessioneel sterk gedragen, aldus Wilson Wellens, nationaal sectorverantwoordelijke voor de handel bij de liberale vakbond. Hij verwacht 10.000 à 15.000 deelnemers aan de bijeenkomst.

De actie zal alvast ook tot hinder leiden voor de dienstverlening van De Lijn, aangezien personeel van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij zal deelnemen aan de actie. De Lijn zorgt voor een aangepaste dienstverlening.

Ook bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB wordt om dezelfde reden sterke hinder verwacht. De MIVB raadt aan alternatieven te voorzien. Via de app en de website zal de MIVB reizigers op de hoogte houden.

Verwacht wordt dat het personeel van supermarkten aan de betoging zal deelnemen. Mogelijk zal dat ook in sommige winkels voelbaar zijn, verwacht Wellens, in het bijzonder bij Delhaize.