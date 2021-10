Het aantal mensen dat een thuisverpleegkundige over de vloer krijgt, stijgt snel. Op vijf jaar tijd is het budget ervoor met meer dan 400 miljoen euro gestegen, zo meldt Het Nieuwsblad vrijdag.

Het Riziv maakte in 2017 iets minder dan 1,48 miljard euro vrij voor de honoraria van thuisverpleegkundigen, in 2021 is dat al gestegen tot 1,83 miljard. En als het budget voor 2022 volgende week wordt goedgekeurd, stijgt het verder tot bijna 1,92 miljard van de in totaal ruim 31 miljard die naar gezondheidszorg gaan. De cijfers staan in de technische ramingen van het Riziv, die de krant kon inkijken.

Alleen al in Vlaanderen zijn 192 erkende diensten die thuisverpleging aanbieden. Zij merken de toenemende vraag. 'Na een hospitalisatie worden patiënten vlugger naar huis gestuurd', zegt Hendrik Van Gansbeke, coördinator van het Wit-Gele Kruis. 'Mensen krijgen vaker palliatieve zorgen thuis, of kankerbehandelingen of antibioticatherapie. Wellicht zal het de komende jaren nog verder stijgen, nu door corona de medische begeleiding op afstand is toegenomen. Mensen willen langer thuisblijven.'

Door de stijgende vraag is er overigens ook een groot aantal vacatures. 'Overal komen ze verpleegkundigen te kort: wij zijn continu op zoek naar nieuwe mensen', zegt Van Gansbeke.

