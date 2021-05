De Zondagbracht PS-staatssecretaris Thomas Dermine en professor Stijn Baert, 'posterboy' der economen bij elkaar voor een debat over het relanceplan. 'Wie zal dat betalen? Helaas hoor ik daar weinig over spreken.'

Dermine is als staatssecretaris bevoegd voor het relanceplan. 'We moeten de coronacrisis gebruiken om te investeren in onze toekomst, om een beter land op te bouwen. Investeren: dat is de sleutel van het relanceplan. Daarmee bedoel ik niet alleen het Keynesiaanse model van geld pompen in de economie om te zorgen voor een boost, maar ook dat we moeten investeren in de transformatie van onze samenleving.'

Baert is het eens met die focus. 'Als het slecht met de economie gaat, worden de mensen pessimistisch en schuiven ze hun geld onder de matras. Het is aan de overheid om de motor aan te zwengelen en dat kan door zelf te investeren. Dat zorgt voor een opwaartse spiraal. Elke euro die de overheid investeert, wordt gevolgd door twee euro private investeringen.'

Maar hij stelt vraagtekens bij de hervormingen. 'België krijgt 5,9 miljard euro van Europa voor het relanceplan, maar moet in ruil wel hervormingen op tafel leggen. Ik vind die plannen te vaag. Men wil de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80 procent, maar ik lees nergens hoe.'

