Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) heeft het 'Pact voor België' ondertekend van de pro-Belgische organisatie B Plus. Dat blijkt uit de lijst van ruim honderd prominenten die de tekst onderschreven en die B Plus woensdag heeft bekendgemaakt.

B Plus pleit al langer voor een federale staat, met een sterke rol voor de federale overheid. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden mag voor de organisatie geen taboe zijn. Verdere stappen in de staatshervorming mogen niet leiden tot separatisme of confederalisme. Die en andere beginselen zijn opgenomen in een Pact voor België, dat eind 2019 al klaar lag, maar de maanden nadien ondergesneeuwd raakte.

Hebben jullie het ‘Pact voor België’ gelezen? Ik kan me achter alle principes scharen die in de tekst naar voor worden geschoven. Samenwerkingsfederalisme met sterke regio's kàn werken, dat tonen we aan met het relanceplan.@BPlus_be pic.twitter.com/f5Bn8CMEPq — Thomas Dermine (@ThomasDermine) September 1, 2021

B Plus nam daarop het initiatief om de tekst aan een rist bekende Belgen voor te leggen. Intussen hebben er 106 de tekst ondertekend. Het gaat om Belgen uit allerlei sectoren, ook uit de politiek. Er staat ook één regeringslid in de lijst: staatssecretaris Dermine. 'Ik kan me achter alle principes scharen die in de tekst naar voor worden geschoven', schrijft Dermine op twitter. 'Samenwerkingsfederalisme met sterke regio's kàn werken, dat tonen we aan met het relanceplan.'

