N-VA'er Theo Francken wil in de volgende legislatuur opnieuw staatssecretaris voor Asiel en Migratie worden. 'Als ik zie wat er nu allemaal gebeurt, dan zie ik dat met lede ogen aan. Ik ben beschikbaar.'

Dat zei hij donderdag in Zeebrugge, na afloop van een overleg over de migratieproblematiek.

Theo Francken trok samen met partijgenoten Assita Kanko (tweede plaats op de Europese lijst), Maaike De Vreese (tweede plaats Vlaams parlement in West-Vlaanderen) en Joren Vermeersch (eerste opvolger Kamer West-Vlaanderen) naar Zeebrugge om er samen te zitten met onder meer lokale handelaars, mensen uit buurtinformatienetwerken en buurtbewoners.

'We zien dat de problematiek rond de haven van Zeebrugge nog altijd bestaat. Het aantal arrestaties blijft bijvoorbeeld tussen 200 en 300 per maand. Het is niet gedaald in de winter, zoals normaal wel het geval is. En pas nu zal de echte piek komen', zegt Francken. 'Dit alles heeft veel economisch schade teweeggebracht, net als problemen in de buurt op vlak van veiligheid.'

Francken had naar eigen zeggen oplossingen uitgedokterd met voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, maar toen N-VA eind vorig jaar uit de regering stapte, werden die niet verder uitgewerkt, zegt hij. Het ging onder meer om een akkoord met het Verenigd Koninkrijk om beter samen te werken rond grenscontroles of controles op snelwegparkings, dat na verschillende overlegrondes 'bijna rond' was.

Maar onder de opvolgers van Francken en Jambon, Maggie De Block (Open VLD) en Pieter De Crem (CD&V) 'zijn alle inspanningen stilgelegd', hekelt het N-VA-Kamerlid. 'Dat is eigenlijk compleet onverantwoord.'

De voormalige staatssecretaris verwijst ook naar plannen voor een gesloten terugkeercentrum in Jambes (Namen), waar De Block nu een open opvangcentrum van heeft gemaakt. 'Ook dat is dubbel pijnlijk.'

N-VA wil in de volgende legislatuur blijven inzetten op extra beveiliging op snelwegparkings en het terugdringen van illegale migratie. 'Met breekpunten moet je oppassen, maar dit is voor ons een heel belangrijk punt tijdens regeringsonderhandelingen', aldus Francken.

Hijzelf heeft alvast zin om terug te keren op Asiel en Migratie. 'Als ik zie wat er nu allemaal gebeurt, dan zie ik dat met lede ogen aan. Ik ben beschikbaar, daarom trek ik ook naar de kiezer. Er moet weer gewerkt worden.'

Francken is nog de hele dag aan de kust. Hij gaat onder meer nog naar Blankenberge, Oostende, Nieuwpoort en Koksijde.