Een Vivaldi-coalitie, een coalitie met socialisten, liberalen, groenen en de CD&V, is 'de perfecte partituur voor het einde van België'. Dat heeft gewezen N-VA-staatssecretaris Theo Francken dinsdag gezegd op de RTBF-radio.

Net als N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren/maandag in Terzake waarschuwt ook Francken voor een Vivaldi-coalitie. Volgens Francken is het 'spelen met vuur' en zelfs 'een erg slecht idee voor zij die zeggen dat ze België willen redden'.

Francken kwam ook terug op de manier waarop PS-voorzitter Paul Magnette vorige vrijdag de doodsteek heeft gegeven aan een regering met PS en N-VA. Het 'dictaat' van Magnette zal volgens Francken 'het kamp van de onafhankelijkheidsvoorstanders in Vlaanderen enkel versterken'.

'De Vlamingen zijn niet dom. Ze zullen het niet aanvaarden om 70 procent van de facturen te betalen', aldus Francken. Volgens hem zal een Vivaldi-coalitie sowieso 'links' zijn en zal de coalitie zich vooral baseren op de wensen van de Franstaligen.

