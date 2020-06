Kamerlid Theo Francken (N-VA) gelooft niet dat een minderheidsregering die gedoogsteun moet krijgen in het parlement, de juiste manier is om het land te besturen in deze coronatijden.

'Als men dit soort experiment in dit land op de bevolking wil loslaten, dan zullen we ten laatste in 2024 wel zien wat de bevolking er van vindt', zei Francken in De Ochtend op Radio 1.

Maandag stelden de socialistische partijvoorzitter Conner Rousseau en Paul Magnette het verslag van hun gespreksronde met de tien partijen voor aan premier Sophie Wilmès. Daarin schoven ze een nieuwe formule naar voren. En premier Wilmès zou de best geplaatste persoon zijn om nu de volgende stap te zetten. Via liberale weg viel te horen dat het voor de eerste minister momenteel te vroeg is om de fakkel over te nemen.

Wat dat 'nieuw scenario' precies inhoudt, wilde men in socialistische hoek niet kwijt, maar volgens enkele kranten dinsdag gaat het om een klassieke tripartite. Die tripartite van socialisten, liberalen en christendemocraten zou in de Kamer slechts kunnen beschikken over 71 van de 150 zetels en zou ook aan Vlaamse kant geen meerderheid hebben. Ze zou dus op zoek moeten gaan naar gedoogsteun in het parlement.

Quid CD&V?

Kamerlid Francken lijkt het alvast geen goed idee om met zo'n scenario aan de slag te gaan. 'Ik hecht niet bijzonder veel geloof aan een soort minderheidskabinet. Daarvoor is België al te veel uiteengerafeld. Het zal de verdere uiteenrafeling verder versterken'. Hij wil ook niet vooruitlopen op de piste. 'We zullen eerst zien of het er finaal komt.' Daarbij kijkt Francken ook richting CD&V. De Vlaamse christendemocraten hebben gedurende de hele formatie verdedigd dat er binnen de federale coalitie een meerderheid moet zijn aan beide kanten van de taalgrens, waarbij dus N-VA aan boord moet zitten.

'Als men dit soort experiment in dit land op de bevolking wil loslaten, dan zullen we ten laatste in 2024 wel zien wat de bevolking er van vindt', zei Francken in De Ochtend op Radio 1.Maandag stelden de socialistische partijvoorzitter Conner Rousseau en Paul Magnette het verslag van hun gespreksronde met de tien partijen voor aan premier Sophie Wilmès. Daarin schoven ze een nieuwe formule naar voren. En premier Wilmès zou de best geplaatste persoon zijn om nu de volgende stap te zetten. Via liberale weg viel te horen dat het voor de eerste minister momenteel te vroeg is om de fakkel over te nemen. Wat dat 'nieuw scenario' precies inhoudt, wilde men in socialistische hoek niet kwijt, maar volgens enkele kranten dinsdag gaat het om een klassieke tripartite. Die tripartite van socialisten, liberalen en christendemocraten zou in de Kamer slechts kunnen beschikken over 71 van de 150 zetels en zou ook aan Vlaamse kant geen meerderheid hebben. Ze zou dus op zoek moeten gaan naar gedoogsteun in het parlement. Kamerlid Francken lijkt het alvast geen goed idee om met zo'n scenario aan de slag te gaan. 'Ik hecht niet bijzonder veel geloof aan een soort minderheidskabinet. Daarvoor is België al te veel uiteengerafeld. Het zal de verdere uiteenrafeling verder versterken'. Hij wil ook niet vooruitlopen op de piste. 'We zullen eerst zien of het er finaal komt.' Daarbij kijkt Francken ook richting CD&V. De Vlaamse christendemocraten hebben gedurende de hele formatie verdedigd dat er binnen de federale coalitie een meerderheid moet zijn aan beide kanten van de taalgrens, waarbij dus N-VA aan boord moet zitten.